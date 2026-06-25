«Le quiero mucho»: Neymar «habla mucho» con Lionel Messi tras su regreso a la selección brasileña para el Mundial 2026

Neymar regresó a la selección en la victoria de Brasil 3-0 sobre Escocia en la tercera jornada del Mundial 2026. Ingresó al campo en el minuto 76 entre aplausos en Miami, sumando sus primeros minutos con la Seleção en casi tres años.

El jugador, de 34 años, no jugaba con la Selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla ante Uruguay. Un problema en la pantorrilla derecha retrasó aún más su debut en este Mundial, por lo que su ingreso en la segunda parte resultó especialmente emotivo.