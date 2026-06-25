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Neymar-MessiGetty/GOAL
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

«Le quiero mucho»: Neymar «habla mucho» con Lionel Messi tras su regreso a la selección brasileña para el Mundial 2026

L. Messi
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Neymar habló sobre su amistad con Lionel Messi tras su esperado regreso con Brasil. El delantero del Santos jugó unos minutos en la victoria 3-0 sobre Escocia en el Mundial, su primer partido con la selección en casi tres años.

  • Finaliza el exilio internacional de tres años de Neymar

    Neymar regresó a la selección en la victoria de Brasil 3-0 sobre Escocia en la tercera jornada del Mundial 2026. Ingresó al campo en el minuto 76 entre aplausos en Miami, sumando sus primeros minutos con la Seleção en casi tres años.

    El jugador, de 34 años, no jugaba con la Selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla ante Uruguay. Un problema en la pantorrilla derecha retrasó aún más su debut en este Mundial, por lo que su ingreso en la segunda parte resultó especialmente emotivo.

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    El vínculo duradero con Messi

    Tras el partido, el máximo goleador de Brasil habló con DSports y celebró el 39.º cumpleaños de su amigo Messi. Neymar afirmó que la eterna rivalidad entre Brasil y Argentina no afecta su amistad.

    «Hablamos mucho, también estos días», admitió Neymar al ser preguntado por su diálogo constante con el capitán argentino durante el torneo. «Él sabe que le quiero mucho», añadió el delantero.

  • «Leo es aún mejor persona fuera del campo»

    Neymar destacó la humildad del argentino. Aseguró que, lejos de los focos, el carácter del legendario creador de juego supera sus logros sobre el campo.

    «Leo es aún mejor persona fuera del campo. Si es bueno en el campo, imagínate cómo es fuera de él», comentó Neymar entre risas tras el partido. La estrella brasileña también agradeció al público argentino por su constante cariño.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los grandes favoritos pasan sin problemas a la fase eliminatoria

    Este emotivo encuentro llega en un buen momento deportivo para ambas estrellas, pese a la gran presión del torneo. Argentina, con Messi, ya está en octavos tras ganar sus dos primeros partidos, y Brasil se clasificó gracias a su victoria sobre Escocia, sumando siete puntos en tres encuentros.

    Ahora, el cuerpo técnico de la Seleção aguarda su rival en la primera ronda eliminatoria: el segundo del Grupo F, donde luchan Países Bajos, Suecia y Japón.

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