Según Sabah Spor, el equipo sajón sigue a Christ Inao Oulai, del Trabzonspor. El joven de 20 años destaca en el Mundial con Costa de Marfil y también interesa al París Saint-Germain, el FC Barcelona y el Chelsea FC.
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Le puso las cosas difíciles a la selección alemana: ¿fichará el RB Leipzig a un jugador del Mundial por una cifra récord?
Oulai tiene contrato con el club turco hasta 2030. El Trabzonspor pide ahora 50 millones de euros por el marfileño, lo que sería un récord de traspaso para el RB. Solo Xavi Simons costó lo mismo, cuando fichó por el Leipzig procedente del PSG.
Llegó el pasado verano del SC Bastia por 5,5 millones de euros y, tras cumplir cuatro partidos de sanción por una roja en Francia, se hizo con un puesto en el once.
Pese a ello, se consolidó como titular en el Trabzonspor y acabó la temporada con dos goles y cuatro asistencias en 31 partidos, aunque también sumó dos sanciones por tarjetas amarillas.
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Oulai ofrece una buena actuación contra Alemania en el Mundial
En noviembre, Oulai debutó con la selección, fue titular en la Copa Africana y mostró compromiso y valentía en el segundo partido del Mundial contra Alemania. Ante Ecuador entró en el 77’.
Tras la salida gratuita de Xaver Schlager, Leipzig necesita reforzar el centro del campo y considera a Sergi Altimira, del Real Betis.
Según «A Bola», el tercer clasificado de la última Bundesliga prepara una oferta por el centrocampista de 24 años. El Betis ya rechazó 17 millones del Sporting por Altimira, quien, al final, podría salir más barato que Oulai.