El supuesto gol de la victoria de Terrence Boyd en el 2-1 del Waldhof Mannheim contra el Erzgebirge Aue, marcado en el minuto 90, podría pasar a la historia como un gol fantasma.
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«Le pregunté cuántos años tenía y si ya estaba habilitado para arbitrar un partido de la Tercera División»: el gol fantasma de Terrence Boyd sacude la lucha por el descenso de la Tercera División
El veterano delantero había lanzado el balón con fuerza contra el borde inferior del travesaño cuando el marcador estaba 1-1, poco antes del final, y este rebotó en su mayor parte más allá de la línea. Como mostraron posteriormente las imágenes de televisión, el balón tocó la línea ligeramente, pero de forma clara. El árbitro Timon Schulz, tras una breve vacilación, validó el gol.
Para gran disgusto del Auer, que se encuentra en peligro de descenso. Inmediatamente después de la jugada del gol, el entrenador de porteros, Alexander Kunze, recibió una tarjeta roja por las fuertes protestas en el banquillo visitante. El entrenador Christoph Dabrowski no se anduvo con rodeos tras el pitido final. Sobre todo porque al club de Sajonia también le habían anulado un gol en el minuto 64 por un fuera de juego muy ajustado.
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¿Gol fantasma? «Lo veo desde 80 metros, desde fuera de la línea».
«Estoy tremendamente frustrado. Si miro el segundo gol en contra: desde 80 metros, desde fuera de la línea, veo que el balón nunca entra en la portería. No lo entiendo en absoluto. No quiero volver a ver esta mierda. Por un lado, fuera de juego; por otro, a un metro de la línea. Que el árbitro lo vea él mismo y se dé cuenta de lo que está pasando», se quejó Dabrowski ante el micrófono de MagentaTV y se enfrentó al árbitro Schulz: «Le pregunté cuántos años tiene y si está capacitado para pitar un partido de la tercera división».
Marvin Stefaniak tampoco se lo pensó dos veces. Se le subieron los nervios y espetó: «Es inconcebible lo que nos ha perseguido estas últimas semanas, la mala suerte que tenemos, los goles de mierda que nos marcan. Me voy a salir de quicio, estoy atónito».
El Erzgebirge Aue se encamina hacia el descenso
Fue también Stefaniak quien adelantó a su equipo poco antes del descanso (44’). Menos de cinco minutos después de la reanudación, Lovis Bierschenk empató el partido, antes de que Boyd hiciera vibrar el estadio.
Con esta derrota, el Aue sigue deslizándose sin freno hacia el descenso. La diferencia con respecto al puesto de salvación (1. FC Saarbrücken, 16.º) es ya de nueve puntos para el 18.º clasificado.
3.ª división: los últimos puestos de la tabla
Puesto Club Partidos Goles Puntos 15 TSG 1899 Hoffenheim II 29 53:53 35 16 1. FC Saarbrücken 30 40:46 33 17 SSV Ulm 1846 30 39:62 25 18 Erzgebirge Aue 30 34:54 24 19 TSV Havelse 30 43:69 23 20 1. FC Schweinfurt 05 30 29:69 17