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«¡Le prefiero en la izquierda!», bromea Michael Carrick con Bryan Mbeumo mientras el técnico del Manchester United exige máxima concentración para el regreso a la Champions League
Carrick devuelve al United a la élite
Michael Carrick marcará el regreso del Manchester United a la Liga de Campeones de la UEFA cuando reciba al Sabah, equipo azerbaiyano, en Old Trafford el jueves por la noche. El Manchester United trabajó sin descanso para asegurarse su lugar de vuelta entre la élite europea después de una ausencia de varios años de la competición.
En su rueda de prensa previa al partido, Carrick subrayó que competir a este nivel representa el estándar mínimo que se espera en Old Trafford.
El entrenador insistió en que su equipo está totalmente centrado en llegar lejos, y no simplemente en celebrar su regreso.
- AFP
El técnico da novedades sobre Shaw, De Ligt y Sesko
Carrick abordó varios puntos clave sobre la selección de cara al partido y aclaró por qué Luke Shaw y Matthijs de Ligt se ausentaron del entrenamiento abierto en Carrington. Shaw recibió un día de recuperación programado, mientras que De Ligt sigue en la fase final de su recuperación tras un largo periodo de baja.
Mientras tanto, el delantero Benjamin Sesko está cada vez más cerca de entrar en el once inicial después de marcar un magnífico gol del empate saliendo desde el banquillo contra el Everton.
«A Luke simplemente le dimos un día extra de recuperación», explicó Carrick. «Matta va por buen camino y es estupendo volver a tenerlo con nosotros, mientras que Ben está cada vez más cerca después de entrenarse con normalidad durante algo más de tres semanas».
Carrick bromea con Mbeumo sobre sus preferencias posicionales
Un momento distendido iluminó la rueda de prensa cuando Carrick interrumpió una pregunta sobre la posición preferida de Bryan Mbeumo en la línea de ataque. El entrenador bromeó diciendo que su delantero prefiere jugar en la banda izquierda, lo que provocó sonrisas entre ambos.
En una nota más táctica, Carrick reconoció que gestionar una plantilla en un calendario implacable, incluido un próximo derbi de Mánchester, requiere una plantilla con total profundidad y confianza.
Elogió la organización táctica del Sabah e insistió en que el United debe respetar a sus rivales azerbaiyanos.
- Getty Images Sport
Un antiguo ganador fija su objetivo en la regularidad a largo plazo
Tras haber ganado la Champions League como jugador en 2008, Carrick describió levantar el trofeo como la sensación definitiva en el fútbol. Retó a su actual plantilla a mantener la humildad, asumir unas expectativas altas y consolidar al United como un habitual en las rondas eliminatorias.
El Manchester United pretende construir impulso a partir de su partido inaugural antes de volver a centrarse en los compromisos nacionales.
«Es una competición mágica y es donde queremos estar todos y cada uno de los años», concluyó Carrick. «Estamos aquí para hacer nuestro trabajo y llegar tan lejos como nos sea posible».
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