La presión ya está recayendo sobre sus hombros, ya que se le presenta como otra superestrella de la cantera en ciernes, pero no hay garantías cuando se trata de dar el siguiente paso importante en una carrera prometedora.

Sharpe lo admite, y el exextremo del United que ganó la Premier League, hablando en asociación con NetBet, dijo a GOAL al ser preguntado por Gabriel y si la etiqueta de «Kid Messi» le está haciendo pocos favores: «Supongo que es algo normal cuando ha sido tan bueno como lo ha sido a una edad tan temprana y en tantos niveles diferentes. Creo que ha jugado con los sub-18, los sub-19, creo que incluso puede que haya jugado con los sub-21 del United con 14 o 15 años, así que eso demuestra lo bueno que es.

«Pero, por lo general, como jugador, si puedes ignorar un poco a la prensa, algo que hoy en día es aún más difícil que cuando jugábamos nosotros, creo que la principal presión que tienes es la que te pones tú mismo. Creo que la mayoría de los jugadores te dirán que nadie les puso nunca más presión que ellos mismos, queriendo salir ahí fuera y ser lo mejor que puedes ser y serlo cada semana, en cada entrenamiento, en cada partido.

«Así que creo que tiene un buen equipo de trabajo detrás, Michael Carrick y los chicos que tiene a su alrededor. Creo que tiene algunos veteranos realmente buenos que le ayudarán en las situaciones que vienen.

«Se trata simplemente de gestionarlo bien y acertar con el momento. No quieres hundir la confianza del chico, no quieres que le peguen por todos lados y se lesione pronto. Se trata de gestionar bien sus tiempos.

«Creo que quizá le veamos salir quizá 10 minutos en algún partido esta temporada, pero si no, quiero decir, solo tiene 15 años; quizá no, quizá la próxima temporada.»