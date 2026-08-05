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«Le mata a Marcus Rashford»: Paul Ince envía un claro mensaje sobre el traspaso al Manchester United tras el desaire del Barcelona
Ince pide que Rashford se quede
Ince ha instado al Manchester United a quedarse con Rashford tras la conclusión de su cesión en el Barcelona. El United está intentando actualmente desprenderse del extremo este verano. El Barcelona decidió no fichar al atacante de forma permanente y optó por fichar a Anthony Gordon en su lugar. Pese al deseo del United de darle salida, Ince insiste en que mantener a Rashford en Old Trafford podría reportar enormes beneficios. Ince cree que Carrick posee el enfoque ideal para reactivar la carrera del delantero en el club de su infancia.
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Confían en Carrick para sacar la mejor versión del extremo
El excentrocampista del United cree firmemente que Carrick puede sacar la mejor versión del internacional inglés. Ince recalcó que una gestión de grupo cercana y de apoyo podría ser la clave para recuperar la forma del jugador.
«Simplemente creo que Michael Carrick puede sacar lo mejor de él, de verdad, de verdad que sí», dijo Ince a Oddschecker. «Creo que si simplemente arropas a Rashford, entonces vas a ver a un jugador muy, muy bueno. Crucemos los dedos para que así sea. Pero hay una cosa segura: es un jugador con muchísimo talento y, si es feliz, rendirá para ti».
El rechazo del Barcelona, un duro golpe
Ince mostró una gran simpatía por Rashford después de que el Barcelona decidiera no seguir adelante con un traspaso permanente. El delantero impresionó en España la pasada temporada, marcando con regularidad y mostrando su versatilidad en todo el frente de ataque.
«Siento pena por Rashford, de verdad, porque creo que es un jugador fantástico», afirmó Ince. «Puede jugar por la izquierda y puede jugar por la derecha. No sé si mucha gente le vio el año pasado jugando para el Barcelona, pero marcaba goles, estaba disfrutando y parecía un jugador completamente distinto.
«Luego, cuando piensas que el Barcelona va a ficharle, llega Anthony Gordon y eso hunde a Rashford. En el Mundial viste la magia que puede aportar, tiene ese talento».
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Pensando en la nueva temporada
El futuro inmediato de Rashford sigue siendo incierto mientras el Manchester United sopesa sus opciones en el mercado de fichajes. Sin embargo, el liderazgo ya demostrado por Carrick en Old Trafford ofrece esperanza de un nuevo comienzo. Carrick guio con éxito al Manchester United hasta un tercer puesto en la Premier League la pasada temporada, asegurando el regreso a la Liga de Campeones.
El Manchester United arrancará su campaña 2026-27 de la Premier League el 22 de agosto contra el recién ascendido Hull City, un partido en el que Rashford aún podría participar si se queda.
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