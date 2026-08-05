El excentrocampista del United cree firmemente que Carrick puede sacar la mejor versión del internacional inglés. Ince recalcó que una gestión de grupo cercana y de apoyo podría ser la clave para recuperar la forma del jugador.

«Simplemente creo que Michael Carrick puede sacar lo mejor de él, de verdad, de verdad que sí», dijo Ince a Oddschecker. «Creo que si simplemente arropas a Rashford, entonces vas a ver a un jugador muy, muy bueno. Crucemos los dedos para que así sea. Pero hay una cosa segura: es un jugador con muchísimo talento y, si es feliz, rendirá para ti».