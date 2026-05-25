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«Le llamaré»: Pep Guardiola revela el consejo que dará a su sucesor en el Manchester City, cada vez más cerca de ser Enzo Maresca
Guardiola ofrece su apoyo al próximo entrenador
Guardiola dirigió al City por última vez en la jornada final de la Premier League, que concluyó con una derrota por 2-1 ante el Aston Villa en el Etihad Stadium el domingo. A pesar del revés, todos los focos apuntaron al artífice de la era moderna del club, que ahora se marcha. Aunque el exayudante Enzo Maresca es el favorito para ocupar el banquillo tras dejar el Chelsea en enero, Guardiola ha dejado claro que estará disponible para ayudar.
«Cuando el club me diga quién es, por supuesto que le llamaré», afirmó Guardiola. «Le diré: “Sé tú mismo y el club te apoyará incondicionalmente”. Ese es el mayor cumplido, o la mayor suerte que han tenido todos los entrenadores que han pasado por aquí. Estarás protegido en los malos momentos más que en cualquier otro club. Sé tú mismo, sé libre, sigue tus ideas. Trabaja mucho y todo irá bien».
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Un legado de éxito sin precedentes
El técnico, de 55 años, deja Manchester tras 10 años gloriosos y 20 trofeos, entre ellos seis Premier Leagues y una Liga de Campeones. En su última temporada ganó la FA Cup y la Copa de la Liga, y quedó subcampeón de liga.
El técnico admitió que llevaba tiempo preparándose mentalmente para la despedida, aunque la noticia se hizo pública hace poco: «Ayer estaba en casa y no tenía ningún mueble. Estaba vacía, solo tenía una cama. Ya lo he asimilado».
Despedidas para Stones y Silva
El pitido final ante el Villa no solo despidió al entrenador, sino también a los iconos John Stones y Bernardo Silva. Stones, quien llegó a Mánchester con Guardiola en 2016, recordó su evolución hasta convertirse en pieza clave de una defensa de talla mundial. Ambos equipos les rindieron homenaje con una guardia de honor al ser sustituidos en la segunda parte.
«Si echo la vista atrás a cuando era un chaval jugando en la calle, nunca habría creído que ganaría tantos trofeos», dijo Stones durante la emotiva despedida. «Es algo increíble y, en cierto modo, hemos marcado un listón para este club. Espero que, en el futuro, cuando vuelva y lo vea desde la grada, puedan recrear momentos increíbles».
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«El mejor entrenador de la historia»
Bernardo Silva, baluarte del centro del campo desde 2017, elogió al hombre que lideró la etapa más exitosa del club. Aunque el City perdió ante el Villa pese al tempranero gol de Antoine Semenyo, el resultado quedó ensombrecido por los homenajes al genio táctico que impulsó su ascenso.
Silva declaró: «Pep es la razón de nuestros títulos. Él lideró, decidió y creó este equipo; para mí es como un padre en el fútbol y, sin duda, el mejor entrenador de la historia».