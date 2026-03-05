¿Le importa a Lionel Messi el objetivo de Cristiano Ronaldo de marcar 1000 goles? Se cuestiona el interés de la estrella del Inter Miami, ya que se le apoya para que alcance el mismo hito

Giuseppe Rossi llegó al Old Trafford en 2004, un año después de que Ronaldo fuera fichado por los Red Devils como un adolescente de pies ligeros. Fue testigo de los primeros pasos de una carrera que le ha llevado a convertirse en una superestrella mundial.

No le sorprende nada de lo que ha conseguido Ronaldo, cuya determinación por ser el mejor se hizo evidente a una edad temprana. El eterno delantero sigue en plena forma a sus 41 años, tanto a nivel nacional como internacional, y se prepara para capitanear a Portugal en la Copa del Mundo de 2026.

Ronaldo, que ha conseguido dos Botas de Oro consecutivas en Oriente Medio, ha alcanzado los 965 goles en su carrera y se acerca rápidamente a los cuatro dígitos. Cuenta con innumerables récords en los libros de historia y presume de títulos de liga, coronas de la Liga de Campeones y cinco Balones de Oro en su brillante currículum.