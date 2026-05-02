En la victoria 2-1 ante el 1. FC Köln, el Bayer Leverkusen dio entrada en la segunda parte a Malik Tillman, Equi Fernández y Eliesse Ben Seghir, fichados el verano pasado por 92 millones en total. Ninguno costó menos de 25 millones y, de momento, ninguno convence. Los responsables del Bayer repiten que tendrán paciencia con los nuevos y con el técnico, pero el más caro, Malik Tillman, ya se impacienta.
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¿Le han tomado el pelo al Bayer Leverkusen? El costoso sucesor de Wirtz simboliza los muchos errores en el mercado de fichajes
El Bayer nunca había gastado tanto: 35 millones al PSV por el internacional estadounidense de 23 años. El club, flotando en liquidez tras vender a Florian Wirtz al Liverpool FC por 125 millones, buscaba cubrir su salida y otras con jóvenes de talento.
Sin embargo, pronto quedó claro que no partían con ventaja en las negociaciones: necesitaban actuar rápido y los demás clubes sabían que, ante la duda, el Bayer mejoraría casi cualquier oferta gracias a su liquidez.
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Malik Tillman: «No ha sido un comienzo fácil para mí»
El Bayer pagó 35 millones por Malik Tillman, quien en dos años en el PSV holandés ganó dos ligas y marcó 16 goles en 34 partidos la temporada pasada. Ahora, en cuatro jornadas de Bundesliga, solo ha jugado 41 minutos. El Leverkusen esperaba más del centrocampista ofensivo, presentado en verano como el «sustituto de Wirtz» por su posición y el alto traspaso.
«Tened paciencia con Malik, dadle cariño y hablad con él», aconsejó Peter Bosz, técnico del PSV, antes del duelo de Champions en octubre. Ya entonces Bosz y otros analistas intuían que su adaptación no sería rápida. Tras disputar la Copa Oro con Estados Unidos, el mediocampista disfrutó de un verano más largo, se lesionó en la pretemporada y llegó tarde a su mejor nivel. Luego llegó la destitución de Erik ten Hag y la llegada de Kasper Hjulmand. «No fue un comienzo fácil para mí», admitió Tillman a los medios del club.
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Malik Tillman: Solo después de dejar el Bayern podrá seguir adelante
Aunque llegó al FC Bayern Múnich a los 13 años, Tillman no consolidó su lugar y jugó solo siete partidos con el primer equipo. Su cesión al Glasgow Rangers marcó un avance en su formación. Después llegó una segunda cesión al PSV y, finalmente, su fichaje definitivo por doce millones de euros. El Bayern, con un ataque ya completo, decidió no recuperarlo.
Tras su éxito en Eindhoven, en su primera temporada completa en la Bundesliga atraviesa una crisis. «Cuando las cosas no van bien, soy muy autocrítico y tiendo a guardarme las cosas», admite.
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Tres clubes de la Premier League están interesados en Malik Tillman.
Al parecer, Tillman ya acumula cierta tensión. La revista «Sport Bild» informó de que está «emocionalmente distanciado» y que ha hablado con el director deportivo del Bayer, Simon Rolfes. Tillman, con contrato hasta 2030, medita marcharse, pero su decisión podría cambiar si el Bayer, ahora con pocas opciones de Champions, mantiene a Hjulmand o encuentra un nuevo técnico que ilusione.
De confirmarse la salida, el Leverkusen no perdería dinero: Brentford, Fulham y Bournemouth estarían dispuestos a pagar los 35 millones invertidos. Eso sí, el club tendría que buscar de nuevo al «sustituto de Wirtz».
Las estadísticas de Malik Tillman en la temporada 25/26:
Partidos: 39 Partidos como titular: 23 Minutos por partido: 57,5 Goles: 8 Asistencias: 1