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«¡Le habría dado un cabezazo!» - Zlatan Ibrahimovic critica a la selección española por no enfrentarse a un Leandro Paredes «poco profesional» en los incidentes tras la final del Mundial
Las tensiones estallan tras el partido
España ganó el Mundial con un gol de Ferran Torres en el 106’. Dominó el partido y Argentina no remató a puerta en los 90’. Enzo Fernández fue expulsado al final del tiempo reglamentario, y Paredes, ya amonestado, se libró de la segunda tarjeta.
Tras el partido se desató una trifulca: Nahuel Molina golpeó a Rodri, Paredes pateó a Eric García y derribó a Gavi, y el seleccionador Roberto Ayala pareció golpear a Dani Olmo.
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Ibrahimovic critica las escenas de tensión
Durante su comentario en Fox Sports, Ibrahimovic criticó el caos pospartido. Sobre Paredes afirmó: «Se puede alegrar de que no hubiera un jugador como yo en el campo; si yo hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una conducta poco profesional».
Y añadió: «¿Qué hacen los jugadores españoles? Solo miran cómo otro golpea a su compañero».
El icono sueco confirma su retirada como comentarista
Tras analizar la trifulca en Nueva Jersey, Ibrahimovic sorprendió al anunciar su retirada como comentarista. Tras brillar en el estudio de Fox Sports junto a Thierry Henry y Alexi Lalas, el exdelantero del Manchester United y el París Saint-Germain declaró: «He hablado mucho en el último mes y medio, pero estas serán mis últimas palabras.
Alexi [Lalas], Thierry, Rebecca [Lowe], gracias. Ha sido un placer compartir este plató con vosotros. También doy las gracias a Fox, a Estados Unidos y a todos los que lo han visto. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Esta es mi última visita al plató. Para mí, ha sido la primera y la última vez».
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Las medidas disciplinarias les amenazan.
La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario por el enfrentamiento masivo entre los jugadores y el cuerpo técnico de Argentina tras el partido. La AFA podría recibir multas y suspensiones si se comprueba alguna infracción. Mientras, España seguirá celebrando su doblete de Eurocopa y Mundial.
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