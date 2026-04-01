«¿Le ha robado Inglaterra el alma?»: La prensa inglesa destroza a Thomas Tuchel tras una «humillación» histórica

A lo largo de la entrevista se hizo cada vez más evidente lo frágil que está el estado de ánimo del equipo en estos momentos. Ante una pregunta sobre la supuesta dependencia de Kane, Tuchel respondió: «Bueno, ¿por qué no iba a apostar Argentina por Messi o Portugal por Cristiano Ronaldo? Es totalmente normal. En nuestro caso, algunos jugadores importantes han abandonado la concentración y eso se ha notado un poco. Nos ha faltado pegada».

Cuando se le preguntó si estaba ejerciendo demasiada presión sobre los jugadores, Tuchel respondió además con brusquedad: «No. No lo creo. No quiero participar en este debate, porque creo que está muy claro lo que queremos hacer y cómo queremos jugar al fútbol. Tenemos que concentrarnos más en nuestros principios, en la acción, en el pensamiento. De eso se trata».

En el primer partido amistoso del año del Mundial, Inglaterra tampoco logró convencer el pasado viernes. Contra Uruguay solo se logró un 1-1, lo que ya hizo que las críticas se intensificaran. Ahora Tuchel se ve definitivamente obligado a actuar. Poco antes del inicio del torneo aún quedan por disputar los partidos contra Nueva Zelanda y Costa Rica. En la fase de grupos esperan a los Tres Leones Croacia, Ghana y Panamá.