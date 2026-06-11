Se rumorea que Rashford podría sustituir a Gordon en St James’ Park. Al preguntarle si eso tendría sentido para los Magpies, la leyenda del Newcastle Waddle —en declaraciones exclusivas a GOAL vía NewBettingOffers.co.uk— dijo: «No estoy seguro de que a Marcus Rashford le guste realmente la Premier League. Creo que se ha desviado un poco del camino. Tuvo una gran temporada y otra buena en el Man United, lo que le valió un nuevo contrato millonario. Pero, de repente, perdió el interés; en cierto modo, su lenguaje corporal ya no acompañaba.

Se fue al Barcelona como si fuera un nuevo comienzo, pero nunca se afianzó; Raphinha es el titular cuando está en forma y Rashford suele salir desde el banquillo.

Tal vez lo vean como un jugador de rotación: ¿merece la pena pagar 35 o 40 millones por alguien que podría pasar el 50 % de la temporada en el banquillo? Es un buen futbolista, lo vimos brillar en el United antes de su renovación, pero después bajó su nivel.

«En mi opinión, su problema es más mental que otra cosa. Tiene talento, puede jugar de nueve, de once o incluso de diez, pero a veces parece que no está centrado». Tiene todas las cualidades para ser un futbolista de primer nivel, pero a veces le falta el lenguaje corporal. Parece como si no quisiera estar ahí. Y, ya sean juegos mentales o no, a mí me lo parece.

«No estoy seguro de que el Barcelona se comprometa, porque es mucho dinero para alguien que podría pasar el 50 % de los partidos en el banquillo».