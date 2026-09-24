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¿Le falta a Liverpool la magia del '10' mientras Cole Palmer, Bruno Fernandes y Rayan Cherki prosperan? Una leyenda del Liverpool hace una petición de fichaje en medio de las dificultades de Florian Wirtz, de 116 millones de libras
Goles y asistencias: los números de Wirtz en el Liverpool
Se suponía que el internacional alemán, tras sus hazañas en el Bayer Leverkusen, con el que ganó la Bundesliga, iba a convertirse en el nuevo cerebro creativo de Anfield después de su traspaso multimillonario al fútbol inglés en el verano de 2025.
La pasada temporada solo firmó siete goles y otras tantas asistencias, además de dar únicamente un pase de gol en las primeras semanas de la temporada 2026-27. Se esperaba, y se sigue esperando, más del talentoso jugador de 23 años.
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El Liverpool también vio marcharse a Salah y perdió a Ekitike por lesión
Con Wirtz pasando apuros, mientras empiezan a surgir preguntas sobre su futuro a largo plazo en Merseyside, el Liverpool también ha perdido la presencia talismánica de Mohamed Salah, con el «Rey egipcio» marchándose como agente libre después de firmar 257 goles a lo largo de nueve años memorables.
En algunos momentos ha faltado chispa creativa, con Hugo Ekitike todavía recuperándose de una grave lesión en el tendón de Aquiles, y el Liverpool se ha visto obligado a contemplar cómo rivales como el Manchester United, el Chelsea, el Manchester City y el Arsenal sí han encontrado la manera de abrir defensas en el último tercio del campo.
¿Necesita el Liverpool fichar a otro mediapunta creativo?
Preguntado por si al Liverpool le falta nivel en la posición de mediapunta, teniendo en cuenta las cifras que están firmando Fernandes, Palmer y compañía, la leyenda red Houghton, que hablaba en asociación con IrishBetting.ie, dijo a GOAL: «Creo que nos vendría bien otro. Ya lo dije la otra semana, creo que si tuvieras dos mediapuntas, porque tenemos dos delanteros, tenemos cuatro extremos, dos para cada banda, o como lo quieras mirar, tenemos cuatro centrocampistas, simplemente no veo que tengamos dos mediapuntas, y creo que esa es una zona en la que necesitas un poco de magia.
«Si un mediapunta no está funcionando, entonces puedes meter a otro. Será interesante ver qué hace el entrenador. Quiero decir, todo el mundo los busca, porque pueden cambiar partidos.
«Hay otros aspectos del Liverpool que creo que mejorarán a medida que avance la temporada. Creo que la temporada pasada jugaron demasiado por dentro, los extremos se metían hacia dentro y los centrocampistas estaban todos muy juntos, así que no había espacios, mientras que esta temporada, jugando con un poco más de amplitud, ya sea Cody [Gakpo] a la derecha, o Victor [Munoz] a la derecha, Rio [Ngumoha] o Bradley [Barcola], ahora tienes opciones para mantener el campo bien abierto.
«Eso debería liberar esa zona central para Florian Wirtz, pero Florian tiene que mostrar esa regularidad ahora. Creo que va a tener más minutos, va a jugar en su posición favorita, no va a ser desplazado a la izquierda o a la derecha, como ocurrió a veces la temporada pasada; tiene que estar en ese rol central, así que ahora depende de él mostrar esa regularidad partido tras partido.
«Cuando llegas con un gran precio y vienes al Liverpool, tienes que rendir bien, porque los aficionados te van a mirar y a preguntar por qué, si no estás produciendo, cuáles son las razones detrás de ello».
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Margen de mejora para el Liverpool en su inicio invicto de la 2026-27
La suerte no siempre ha estado del lado de Wirtz durante su etapa en Inglaterra, ya que decisiones ajustadas y ocasiones falladas por otros han conspirado contra él, pero está claro que debe aportar más a la causa colectiva.
Liverpool necesita a alguien que asuma el papel de Fernandes/Palmer, pese a seguir invicto esta temporada, y puede verse obligado a volver al mercado de fichajes si quienes ya forman parte de su plantilla muestran pocos indicios de alcanzar el nivel que se espera de ellos.
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