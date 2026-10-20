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«Le falló al equipo»: Erik ten Hag arremete contra un Cristiano Ronaldo «agotado» y revela cómo la estrella portuguesa influyó negativamente en los entrenamientos del Manchester United
El técnico neerlandés critica al exdelantero
Ten Hag ha acusado a Ronaldo de fallarle a la plantilla del Manchester United y de dar un mal ejemplo en los entrenamientos durante su segunda etapa en Manchester. Ambos trabajaron juntos apenas unos meses en la primera mitad de la temporada 2022-23, después de que el delantero intentara marcharse en el verano de 2022. Las crecientes tensiones entre ambos acabaron provocando la rescisión del contrato del delantero en noviembre de ese año.
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Una salida amarga tras una entrevista explosiva
El enfrentamiento, que había acaparado la atención pública, llegó a su punto álgido cuando el cinco veces ganador del Balón de Oro concedió una explosiva entrevista a Piers Morgan después de quedarse fuera del once inicial en varias ocasiones. Durante aquella entrevista, el capitán de Portugal afirmó sentirse «traicionado» por su entrenador y admitió que no respetaba al neerlandés.
Al explicar cómo se vinieron abajo rápidamente sus planes iniciales para el veterano delantero tras asumir el cargo, Ten Hag declaró a The Athletic: «Falló al equipo y me falló a mí, porque contábamos con él. Viajé en avión a Portugal para hablar con él sobre lo que quería conseguir, antes de llegar al United.
»Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Lo respetaba mucho. Pero en aquel momento, como entrenador, tenía que tomar una decisión racional y mantener a los jugadores que admiro».
Los problemas físicos dificultaron los planes tácticos
El exentrenador del Ajax también rechazó que exigiera a su delantero una presión constante. A su juicio, la falta de preparación durante la pretemporada le impedía físicamente llegar a posiciones de remate. Además, afirmó que el veterano instaba a sus compañeros a reducir la intensidad en los entrenamientos.
Al explicar las limitaciones físicas del delantero y su influencia en el resto del vestuario, Ten Hag añadió: «Muchas veces le decía: “Ronnie, todos quieren trabajar para ti y ponerte en las posiciones adecuadas, pero si no eres capaz de entrar en el área, no puedes marcar”».
«No era capaz de hacerlo. Es un error atribuirme la idea de que esperaba que presionara. Estaba agotado. No podía. No corría ni con balón ni sin balón. La razón era que no se había preparado. Todos los grandes equipos tienen que integrar a sus mejores jugadores, pero esos jugadores deben trabajar para el equipo.
«Les decía a los jugadores: “Reservad las piernas en los entrenamientos”. Lo entiendo cuando estás en forma: tienes sesiones en las que puedes reservar fuerzas. Pero primero tienes que entrenarte para alcanzar el nivel físico adecuado».
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Una suspensión internacional ensombrece el futuro de la selección brasileña
Estas declaraciones llegan con el jugador de 41 años de nuevo en el foco mediático tras otra disputa pública con un entrenador, esta vez con Portugal y Jorge Jesus, exentrenador del Al-Nassr. Después de pasar en el banquillo toda la victoria por 2-1 ante Noruega en la Liga de Naciones del mes pasado, abandonó la concentración y acusó al técnico de traicionar su confianza. Aunque la investigación se saldó con una sanción de 30 días, los dirigentes de la Federación Portuguesa de Fútbol siguen abiertos a su regreso.
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