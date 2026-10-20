El enfrentamiento, que había acaparado la atención pública, llegó a su punto álgido cuando el cinco veces ganador del Balón de Oro concedió una explosiva entrevista a Piers Morgan después de quedarse fuera del once inicial en varias ocasiones. Durante aquella entrevista, el capitán de Portugal afirmó sentirse «traicionado» por su entrenador y admitió que no respetaba al neerlandés.

Al explicar cómo se vinieron abajo rápidamente sus planes iniciales para el veterano delantero tras asumir el cargo, Ten Hag declaró a The Athletic: «Falló al equipo y me falló a mí, porque contábamos con él. Viajé en avión a Portugal para hablar con él sobre lo que quería conseguir, antes de llegar al United.

»Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Lo respetaba mucho. Pero en aquel momento, como entrenador, tenía que tomar una decisión racional y mantener a los jugadores que admiro».