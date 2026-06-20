«Creo que la gente no entiende a Leroy y que le hacen injusticia», escribió el hombre de 35 años en su columna sobre el Mundial para la revista *Der Spiegel*.
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«Le están haciendo injusticia»: una exestrella de la DFB defiende a Leroy Sané de las críticas
Gündogan y Sané jugaron juntos en el Manchester City entre 2016 y 2020, y desde el verano pasado actúan en el Galatasaray. «Puedo afirmar que lo conozco muy bien», dice Gündogan, «y me afecta ver lo críticamente que se le juzga en Alemania».
Sane, a pesar de su imagen, es una persona tímida a la que las críticas le afectan más de lo que parece: «Necesita margen para equivocarse; solo así puede dar lo mejor de sí. Si vive con el miedo a que el primer error traiga críticas inmediatas, ¿cómo puede rendir de forma constante? Todos debemos esforzarnos más por apoyarle».
Sane suele tener «la sensación de que la gente solo espera a que cometa un error. Me doy cuenta de que mentalmente no siempre está tan libre como necesitaría para su juego creativo. Cuando no conoce bien a la gente, se muestra muy cauteloso», añade Gündogan.
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Gündogan defiende a Sané: «Eso es lo que realmente valoran sus compañeros»
El exinternacional cree que las críticas a Sané, de 30 años, son exageradas. Aunque no brilló ofensivamente en el 7-1 contra Curazao, se entregó al equipo: «Leroy corrió 60 metros para ayudar a Kimmich en defensa, y eso lo valoran sus compañeros».
En el debut de la fase de grupos, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, lo incluyó en el once, pero, pese a los siete goles, no intervino en ninguna jugada de gol. Esto generó críticas y peticiones para que sea reemplazado ante Costa de Marfil.
Todavía se desconoce si el delantero será titular el sábado a las 22:00 h. Como posible sustituto suena Deniz Undav, del Stuttgart, quien, tras salir desde el banquillo contra Curazao, marcó un gol y dio dos asistencias.