El excentrocampista del United Nicky Butt cree que el cambio de posición está limitando gravemente el impacto del delantero. En declaraciones a The Good, The Bad and The Football, Butt destacó la falta de profundidad en ataque mientras criticaba el sistema ofensivo actual.

«Poner a Cunha como nueve lo mata», afirmó Butt. «No se acerca ni de lejos al jugador que es partiendo desde un costado. No tenemos un 9 aparte de Sesko, aparte de [Joshua] Zirkzee, pero ha estado yéndose, quedándose, yéndose, quedándose. Y cuando entra, no parece ni de lejos un 9 del Manchester United».

Wayne Rooney se hizo eco de esas palabras en The Overlap, al señalar que la mayor virtud de Cunha es conducir el balón hacia delante, más que jugar de espaldas a la portería. El máximo goleador de la historia del club insistió en que devolvería inmediatamente al fichaje de 2025 a su posición natural en banda.

«Para mí, Cunha está mejor en la izquierda», explicó Rooney. «Jugar de espaldas a la portería es muy difícil. Cuando juegas abierto y recibes el balón, estás perfilado. Y la mejor virtud de Cunha es conducir con el balón. Yo lo habría cambiado hace unas semanas... mientras no haya un 9, prefiero a Rashford antes que a Cunha».



