El Arsenal mostró alma de campeón el sábado por la tarde, rehaciéndose de una decepcionante derrota antes del parón internacional para asegurarse tres puntos vitales contra un combativo Leeds United. Tras la frustración de una derrota por 3-0 ante el Brighton, los hombres de Arteta necesitaban una respuesta para mantener la presión sobre el Manchester City en lo más alto de la clasificación.

En declaraciones a TNT Sport tras el pitido final, el centrocampista brasileño no pudo ocultar su alegría por haber tenido un impacto tan significativo ante sus nuevos aficionados. "Se siente increíble. Sentí que en el último partido contra el Brighton no estuvimos a la altura. Hoy la mentalidad era reaccionar", explicó Guimaraes. "Este es mi primer partido oficial en casa. Se siente increíble marcar y es un gol importante, tres puntos importantes. Gran definición y estoy muy feliz". Su contundencia en el último tercio aportó la chispa que le había faltado al Arsenal durante una primera hora de juego espesa.

La actuación del centrocampista no fue solo cuestión de goles, sino también de enviar un mensaje a su entrenador sobre su papel en el once titular. Guimaraes admitió que está deseando ponerle difícil a Arteta la elección del equipo de aquí en adelante, al afirmar: "Gran sensación. Para mí es importante dar lo mejor de mí y darle un pequeño dolor de cabeza al entrenador. Simplemente estoy feliz de marcar aquí mi primer gol, un gol importante".