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«Le echaré de menos»: Hansi Flick rompe su silencio después de que el Barcelona rechazara un acuerdo de 26 millones de libras por Marcus Rashford
El Barcelona descarta un fichaje definitivo de Rashford
Flick ha reconocido que el club echará de menos a Rashford después de decidir no realizar un traspaso permanente por el cedido del United. El gigante español tenía una opción para fichar este verano al extremo de 28 años por 26 millones de libras. Sin embargo, el Barça finalmente decidió no ejecutar esa cláusula. En su lugar, optó por reforzar su ataque fichando a Gordon procedente del Newcastle en una operación valorada en alrededor de 70 millones de libras.
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Flick rinde homenaje al delantero que se marcha
Flick abordó la salida de Rashford durante su rueda de prensa posterior al partido, después del amistoso de pretemporada del Barcelona contra el Birmingham City el viernes por la noche. El entrenador no ocultó su admiración por el internacional inglés.
«Lo que puedo decir sobre Marcus es que aprecio mucho trabajar con él», admitió Flick, en declaraciones recogidas por ManchesterEveningNews. «A veces no siempre sabes lo que pasa con los jugadores que están cedidos.
«Creo que nuestra situación no es fácil para eso. Pero aprecio mucho trabajar con él; es un jugador fantástico y una persona fantástica. Creo también que el equipo le echará de menos, yo le echaré de menos, pero es la vida, esto es lo que tenemos que aceptar».
Rashford expresa su gratitud tras una etapa productiva
Rashford disfrutó de una impresionante campaña como cedido en el Camp Nou la pasada temporada, consolidándose como una pieza clave en ataque. El delantero firmó 14 goles y 11 asistencias en 49 apariciones en todas las competiciones con el conjunto catalán. Tras la decisión de no mantenerlo, Rashford recurrió a Instagram el jueves para dar las gracias formalmente al club y a sus aficionados.
"Estoy muy agradecido a todos en el club por hacer que mi etapa aquí haya sido una experiencia tan positiva e inolvidable", dijo Rashford. "He disfrutado cada momento y me llevaré muchos recuerdos especiales. Les deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y muchos éxitos en la temporada que viene. Visca el Barca."
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De vuelta al United para la pretemporada
Con su etapa en España ya concluida, Rashford debe reincorporarse al United para la pretemporada. El canterano regresará una vez concluya su descanso ampliado tras su participación en la Copa del Mundo. Mientras tanto, el Barcelona ya tiene muy avanzados sus propios preparativos veraniegos. El equipo de Flick empató 2-2 con el Birmingham en St Andrew's el viernes por la noche antes de perder en la tanda de penaltis.
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