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«Le doy las gracias a mi compañero»: Nick Woltemade elogia el gesto de Nico Gonzalez con el penalti mientras la Juventus aplasta al NEC Nijmegen
Woltemade se estrena tras el gesto altruista de Gonzalez
Woltemade se ha sincerado sobre la importancia de su primer gol con el club y ha reconocido el gesto altruista de Gonzalez, que le permitió estrenarse. El delantero alemán de 24 años recibió el balón de Gonzalez cuando se señaló un penalti, lo que le permitió transformar la pena máxima y poner el 3-0. Fue un momento vital para el exjugador del Newcastle United, que había estado bajo el escrutinio de la prensa italiana tras sus primeras apariciones en Turín.
El delantero no tardó en dar las gracias a su compañero de ataque por la oportunidad. "Sinceramente, puedes jugar todo lo bien que quieras, pero para un delantero marcar siempre es lo más importante. Esto me ayudará a asentarmi y a ganar confianza. Estoy muy feliz y doy las gracias a mi compañero por dejarme el penalti", declaró Woltemade a Sky Sports Italia.
- AFP
Elogia la compostura de la plantilla y el impulso en casa
Woltemade expresó una enorme satisfacción tanto por el rendimiento colectivo del equipo como por el resultado final. Reconoció que ningún partido a este nivel es fácil y elogió la resiliencia y la ejecución de los suyos ante un rival formidable. El delantero subrayó lo vital que es hacerse fuerte en casa para ganar impulso y señaló que la plantilla superó con éxito un desafío complicado gracias a la paciencia y la compostura.
«Estoy feliz, especialmente por el resultado. Ganar en casa siempre es positivo, ningún partido es fácil, creo que lo hicimos bastante bien. Sabíamos que sería un encuentro duro. Obviamente estoy feliz por haber marcado el primer gol, en general fue una buena noche en todos los sentidos», enfatizó.
Reflexiones sobre la vida en Turín
El gol llega en el momento perfecto para Woltemade, que todavía está afrontando los desafíos de mudarse a un nuevo país y a una liga significativamente diferente. El delantero admitió que todavía vive en un hotel mientras busca un apartamento permanente en Turín, lo que hace aún más impresionante su adaptación sobre el campo.
«Obviamente, todo es muy nuevo para mí. Estoy en un país nuevo y con un idioma nuevo. Todavía tengo que encontrar un apartamento, por ahora estoy en un hotel. Aprendo algo nuevo cada semana. Todavía no estoy contento con cómo estoy jugando. Quiero seguir mejorando, y luego pensaré en ayudar al equipo», señaló Woltemade.
- Getty Images Sport
La convocatoria con la selección nacional
A pesar de las críticas tempranas de algunos sectores de la prensa, su potencial no ha pasado desapercibido para la selección alemana, ya que recientemente fue incluido en la convocatoria de la DFB por el nuevo seleccionador, Jurgen Klopp. Es probable que Woltemade viaje a la concentración de la selección con un estado de ánimo mucho mejor.
«Estoy contento. Jugar con la selección siempre es estupendo; hay muchísimos jugadores fuertes. Tengo ganas, especialmente de ver a todos los jugadores nuevos. Pero primero hay un partido el domingo, y luego pensaré en Alemania», concluyó Woltemade.
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