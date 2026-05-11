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«¡Le dije que se callara!» - Gavi sobre el enfrentamiento con Vinicius Junior tras la victoria del Barcelona en el Clásico que le dio el título
Los ánimos se caldean en el Clásico
El último Clásico fue intenso: el Barcelona venció 2-0 en el Spotify Camp Nou y logró su segundo título liguero consecutivo. En medio de la celebración, Gavi comentó un cruce verbal con Vinicius: «Es solo fútbol. Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Es un jugador impulsivo, igual que yo», declaró Gavi, según Marca. «Vinicius es un jugador fantástico. Solo le dije que cerrara la boca, eso es todo. Lo que pasa en el campo es una cosa, y lo que pasa fuera es otra. En el campo, defiendo mis colores y lo doy todo. Fuera del campo, soy completamente diferente, aunque no lo parezca».
Mientras Gavi usaba palabras para desconcertar al rival, Vinicius respondió con un gesto a la grada, recordando el mayor palmarés europeo del Madrid cuando el partido se escapaba a los blancos, avivando aún más la rivalidad.
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Superar una pesadilla de dos años marcada por las lesiones
Para Gavi, ganar el título ha sido muy gratificante tras las graves lesiones de las dos últimas temporadas. El centrocampista luchó para recuperarse de sus problemas de rodilla, recuperar un puesto en el once del Barcelona y admitió que su regreso puso a prueba su determinación: «Por desgracia, he sufrido mucho en los últimos dos años. Las lesiones graves existen, pero he demostrado fortaleza mental. Es uno de mis puntos fuertes. Estoy a este nivel gracias a mi mentalidad. No es fácil jugar a este ritmo tras superar dos lesiones graves, pero lo logré y me siento orgulloso».
El vínculo con Flick
Desde que asumió el banquillo del club catalán, Hansi Flick ha hecho de Gavi un pilar en el centro del campo. El técnico alemán ha elogiado en varias ocasiones su entrega, y el joven ha respondido describiendo una relación de profundo respeto y confianza mutuos.
«Por suerte, el entrenador tiene mucha fe en mí y se lo agradezco. No era fácil volver al equipo tras la lesión, pero él conoce mi talento y mentalidad, sabe que soy importante y confía plenamente en mí».
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La selección española y sus objetivos de futuro
Tras ganar la liga, la atención se centra en la selección española y en el puesto de Gavi. A pesar de su grave lesión con La Roja, el centrocampista sigue comprometido con Luis de la Fuente y quiere recuperar la titularidad para el Mundial de 2026.
«De la Fuente siempre ha confiado en mí. Lo sé. Me lesioné jugando con España en ese partido, y había sido titular en todos los partidos bajo su mando. Estaba volviendo la temporada pasada y me convocó. Si estoy en mi mejor momento, el seleccionador decide, y él decidirá, qué es lo mejor para España. Estoy más que preparado y me siento mejor que nunca», concluyó el jugador de 21 años.