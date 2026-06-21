Fae reaccionó con contundencia y, tras el partido, se enfrentó al defensa del Eintracht de Fráncfort: «Le dije que fuera modesto», explicó más tarde, y añadió: «Nos hubiera gustado que nos devolvieran el balón cuando Singo se lesionó. Son una gran nación futbolística y tomamos ejemplo de ellos, por lo que me decepcionó su falta de deportividad».

En ese momento el marcador era 1-1. El capitán marfileño Franck Kessie (29) había adelantado a los africanos en la primera parte, y el delantero alemán Deniz Undav (29), que entró como suplente, igualó el partido antes de anotar en el descuento el gol de la victoria para los favoritos.

Con este triunfo y el 0-0 entre Ecuador y Curazao, Alemania gana el Grupo E.

Costa de Marfil, Ecuador y Curazao luchan por el segundo y tercer lugar. A Costa de Marfil le basta un empate ante Curazao en la última jornada para ser segunda, incluso si Ecuador vence a Alemania, pues ya ganó el duelo directo.