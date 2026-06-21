«Le dije que fuera modesto»: el seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, critica la «falta de deportividad» de un jugador alemán

Fae reaccionó con contundencia y, tras el partido, llamó la atención al defensa del Eintracht de Fráncfort: «Le dije que fuera modesto», explicó más tarde, y añadió: «Ha jugado de maravilla y no tiene por qué hablarnos mal solo porque quiera ganar».

Además, añadió: «Me hubiera gustado que nos devolvieran el balón cuando Singo se lesionó. Son una gran nación futbolística y tomamos ejemplo de ellos, así que su falta de deportividad me decepcionó».

En ese momento el marcador era 1-1: Franck Kessie (29) había adelantado a Costa de Marfil y Deniz Undav (29) igualó tras entrar como suplente. En el descuento, Undav marcó el 2-1.

Con este triunfo y el 0-0 entre Ecuador y Curazao, Alemania gana el Grupo E.

Costa de Marfil, Ecuador y Curazao luchan por el segundo y tercer lugar. A Costa de Marfil le basta un empate ante Curazao en la última jornada para ser segunda, incluso si Ecuador vence a Alemania, pues ya ganó el duelo directo.