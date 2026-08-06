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Le dicen a Harry Kane lo que necesita para unirse a Oliver Kahn, Franz Beckenbauer y Robert Lewandowski en la lista de leyendas del Bayern de Múnich, con una predicción sobre su renovación de contrato
¿Cuántos goles ha marcado Kane con el Bayern de Múnich?
Kane se despidió del Tottenham como el máximo goleador de la historia del club en el verano de 2023. Se adaptó rápidamente a Alemania, pese a verse obligado a esperar a que su joven familia se reuniera con él en una nueva aventura, y ahora suma tres Botas de Oro de la Bundesliga. En 147 partidos con el Bayern, Kane ha firmado 146 goles.
Su famosa maldición con los títulos ha quedado atrás, con dos campeonatos nacionales y un par de copas en su palmarés, y los libros de historia siguen reescribiéndose con regularidad tanto a nivel de club como de selección.
El mejor goleador que ha tenido jamás la selección masculina de Inglaterra, con 85 goles para Inglaterra, está decidido a hacer que su currículum sea aún más brillante. Eso sí, a su actual contrato en Baviera le queda solo 12 meses de vigencia.
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Se espera que Kane firme un nuevo contrato con los campeones de la Bundesliga
Se está planteando una renovación, después de resistir el interés del Barcelona y de equipos de la Premier League, y Hamann, en declaraciones a MrQ, dijo a GOAL al ser preguntado si ampliar su etapa en el Bayern es la mejor opción para todas las partes: «Bueno, obviamente el club está muy contento, ha marcado muchísimos goles para ellos. Creo que 50 o 60 en todas las competiciones la temporada pasada; marcó un hat-trick en la final de copa.
«Parece estar muy asentado aquí, creo que su mujer y sus hijos están felices aquí. Le queda un año de contrato, pero si quiere quedarse, si muestra cualquier señal de querer quedarse, creo que el club probablemente hará casi cualquier cosa para que siga aquí.
«Creo que va a pasar. No creo que tenga ninguna intención de volver a la Premier League, porque si hubiese querido batir el récord de [Alan] Shearer, probablemente no habría venido a Múnich en primer lugar. Así que sí, creo que va a pasar».
Lo que necesita Kane para convertirse en un icono del Bayern
Kane se ha convertido en uno de los favoritos de la afición en el Bayern y, a sus 33 años, todavía debería tener mucho fútbol por delante al más alto nivel. Si se compromete a seguir al menos un par de temporadas más en Múnich, su estatus en el corazón y en la mente de una apasionada hinchada se verá reforzado.
Preguntado por si Kane necesita pasar más tiempo en Alemania antes de poder alcanzar el estatus de icono, el excentrocampista del Bayern Hamann añadió: «Le quieren aquí. Obviamente, es algo muy importante para la liga alemana, es algo muy importante para el Bayern de Múnich tener aquí a un capitán inglés.
»Ahora, si quieres pasar a la historia del Bayern de Múnich, probablemente tengas que ganar la Champions League. Algunos de los jugadores más grandes fueron campeones de la Champions League. Así que, si de verdad quiere entrar en el folclore y en la historia, probablemente tenga que ganar la Champions League.
»Le quieren aquí porque es un gran embajador. Nunca se oye ninguna mala historia sobre él, nada fuera del campo. Se comporta bien, es un modelo a seguir, lidera con el ejemplo. Ya sabes, no hay nada que no guste.
»Pero para pasar realmente a la historia en un club en el que Kahn, [Mehmet] Scholl, [Lothar] Matthaus, Beckenbauer, [Stefan] Effenberg, el que quieras, [Arjen] Robben, Ribery, todos ganaron aquí la Champions League... Y creo que él probablemente también tenga que hacer lo mismo. Lewandowski, sin olvidarnos de él también».
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El Bayern, dispuesto a mantener más conversaciones sobre el contrato con Kane
Kane ha estado disfrutando de un descanso prolongado después de su participación en el Mundial con Inglaterra, en el que ejerció de capitán y llevó al combinado inglés a otra semifinal y a un tercer puesto.
Una vez que vuelva a instalarse en la plantilla de Vincent Kompany, antes de la Supercopa contra el Borussia Dortmund del 22 de agosto, las conversaciones sobre un nuevo contrato deberían intensificarse y lo más probable es que la firma llegue antes de que la campaña 2026-27 se ponga realmente en marcha.
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