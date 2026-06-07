¿Le arrebatará algún club de la Premier League al FC Bayern de Múnich a una promesa defensiva?

En la Säbener Straße buscan refuerzos para la defensa, pues Min-Jae Kim e Hiroki Ito podrían irse este verano.

El fichaje de Mbemba serviría para competir con Alphonso Davies y, de paso, retener a Kim e Ito.

Según L'Équipe, el campeón alemán tiene buenas opciones de ficharlo, aunque también lo siguen Bayer 04 Leverkusen y Paris FC.

Otra opción es Tomás Araújo, del Benfica, cuyo nombre, según Sky, sigue en la agenda bávara.