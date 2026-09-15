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Arda GulerAI

Traducido por

Le arrebata la corona a Yamal: Güler, el genio silencioso que marca la diferencia en medio partido

FEATURES
A. Guler
Real Madrid
Primera División
Liga de Campeones
L. Yamal
Barcelona
J. Mourinho
Turquía
España
Portugal

La estrella del Barcelona pierde la batalla de las ocasiones claras ante el filial del Madrid

Mientras aún busca un puesto fijo en el once titular del Real Madrid, la estrella turca Arda Güler se encuentra en un lugar completamente distinto: en la cima de la pirámide creativa de todo el continente europeo. Y a pesar de que no juega demasiado, cuando lo hace consigue que todos los demás parezcan del montón.

La gran paradoja en la historia de Güler esta temporada es que los números no mienten ni adulan. Mientras muchos lo ven como un talento prometedor que espera su oportunidad, los datos revelan que se ha convertido en el verdadero motor del ataque del conjunto blanco y en el más generador de peligro de las cinco grandes ligas, con una diferencia abismal sobre nombres de la talla de Lamine Yamal, Cherki y Olise.

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  • Cifra aterradora: el doble de lo que producen las estrellas de Europa

    La media de creación de ocasiones de Arda Güler es de 8,3 pases clave cada 90 minutos, según los datos de la plataforma HudlStatsBomb, una cifra descomunal para cualquier baremo. 

    Para comparar, en segundo lugar aparece Wesley, jugador de la Roma, con una media de solo 4,6 ocasiones; después Rayan Cherki, jugador del Manchester City, con 3,9; Michael Olise, estrella del Bayern de Múnich, con 3,5; Martin Ødegaard, con 3,4; y por último Lamine Yamal, estrella del Barcelona, con 3,3 ocasiones. Güler no los supera, sino que duplica sus cifras.

    Y a nivel de LaLiga únicamente, el diario español "AS" confirma que Güler es el rey de las ocasiones sin discusión, ya que ha generado 24 ocasiones de gol en las primeras cinco jornadas, frente a solo 18 de su perseguidor Lamine Yamal. Además, encabeza la lista de ocasiones materializadas con 6, frente a las 5 de Yamal.

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  • Una ecuación difícil: el enigma de los pocos minutos y el gran impacto

    Lo más sorprendente es que todas estas cifras se lograron en apenas 227 minutos de juego, a un promedio de 45,4 minutos por partido; es decir, que el turco necesita menos de un tiempo para darle la vuelta al encuentro.

    Fue titular ante el Espanyol, la Real Sociedad y el Real Betis, pero no completó los 90 minutos en ninguno de ellos, y su participación más larga fue de 78 minutos frente a la Real Sociedad.

    Ante el Málaga entró en el minuto 87, y ante el Rayo Vallecano en el minuto 72, y en apenas 20 minutos le dio una asistencia a Mbappé con un centro mágico al segundo palo, una jugada que ningún otro jugador del Real Madrid logró ofrecer durante todo el partido.

  • De extremo veloz a cerebro del equipo: el viaje en busca de la posición

    Desde su llegada, en su cuarta temporada con el conjunto merengue, a Güler se le veía como un heredero legítimo de Luka Modric en el centro del campo, y no como un extremo derecho. Por esa razón, ni él ni su entorno se preocuparon por la llegada de Franco Mastantuono, que ocupa ese mismo carril.

    La idea que adoptó Xabi Alonso la temporada pasada con el Real Madrid, y que mantiene el cuerpo técnico actual, dirigido por José Mourinho, es transformar a Güler progresivamente para que juegue junto a un pivote como Tchouaméni. 

    La posición más adelantada en el centro del campo ofensivo está reservada para Jude Bellingham, pero la visión de Güler y su capacidad para controlar el ritmo lo convierten en un proyecto de pivote creativo. 

    Alonso dijo de él en el Mundial de Clubes: "Ha llegado el momento de invertir en el desarrollo de Arda. Le empujamos a adquirir experiencia y madurez, aunque cometa errores como parte de su evolución".

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  • No es solo un creador de juego: la presión y el balón parado, dos nuevas armas

    La evolución de Güler ya no se limita al último pase, pues sus números defensivos revelan a un jugador más maduro y comprometido. Ocupa el cuarto puesto de LaLiga en recuperaciones de balón en el último tercio ofensivo con 5 recuperaciones, por detrás de Vinicius, que tiene 6, igualado con Paina y Romero.

    Además, se ha convertido en un arma letal en las jugadas a balón parado. Ante el Rayo Vallecano, y nada más entrar, los córners caóticos del Real Madrid se transformaron en un sistema: ejecutó un tiro libre que Dumfries remató de cabeza con peligro y un córner preciso que Rüdiger cabeceó, otorgando al equipo una precisión que se había perdido cuando Vinicius y Mbappé intercambiaban córners en corto.

  • Apuesta hasta 2032: ¿por qué el Real Madrid renovó el contrato anticipadamente?

    La directiva del Real Madrid es plenamente consciente de que tiene entre manos una joya muy especial. Aunque su contrato expiraba en 2029, el club se apresuró este verano a renovarlo hasta 2032, en un claro mensaje de confianza de que el futuro del centro del campo se construirá en torno a él.

    Tras el partido ante el Rayo Vallecano, Mourinho lo resumió todo: "Arda es un jugador excelente, su talento es enorme y su impacto es positivo. Su visión, su toma de decisiones, la estabilidad que le da al equipo, su potencial es enorme y sus estadísticas son impresionantes. No quiero exagerar y decir que es el mejor de todos, pero sin duda está entre los mejores".

    Güler ya no es hoy un simple suplente a la espera de la lesión de alguna de las estrellas; es la difícil ecuación que se impone por sí sola con los números, y la pregunta que ya no puede ignorarse en los despachos de Valdebebas: ¿cómo se puede mantener al jugador más creativo de Europa en el banquillo?

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