Lazio, rueda de prensa de Sarri: «Se avecina otro año 0, pero aquí estoy a gusto»

El Milan tiene unas características bien definidas. Te puede golpear en cualquier momento, con unas cualidades técnicas y físicas de altísimo nivel. Tendremos que saber evitar dejarles espacios abiertos, porque tienen aceleraciones devastadoras. Será un partido muy difícil también desde el punto de vista táctico. Estos días estamos probando dos opciones, con Patric o Taylor en la medular. Intentaremos probar con Romagnoli hasta mañana por la mañana, pero la situación no es precisamente sencilla. Si les pido a mis jugadores que apunten a ciertos objetivos, entonces yo debo ser el primero en intentar alcanzarlos: siempre alinearé la formación más adecuada para lograr ese resultado. Przyborek está dando señales importantes, ya veremos cuándo será capaz de integrarse en esta realidad de la liga. Las jugadas a balón parado son un problema, no tiene sentido ocultarlo. Tampoco ayuda no disponer siempre de la misma alineación, porque me obliga a cambiar constantemente las marcas. Modric es un ejemplo de humildad. Se ha vuelto a poner en juego a su edad, con una dedicación enorme y siempre lo da todo. Sigue siendo uno de los más grandes de esta época y tenerlo, aunque sea joven, es el sueño de todos. Los grandes jugadores tienen una mentalidad especial. Zaccagni ha tenido una temporada complicada, con problemas constantes, pero si somos sinceros, en los últimos 2-3 partidos está claramente mejorando. Se merecería poder hacer un buen final de temporada. Si se abren espacios, alguien como Dele-Bashiru está mejorando en su capacidad para atacarlos. Todavía debe mejorar en ciertas situaciones, a veces parece jugar sin tener sentido del peligro, pero las sensaciones empiezan a ser positivas.