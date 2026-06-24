Lazio: Romagnoli ha fichado por el Al-Sadd; las pruebas médicas están programadas para los próximos días. ¿Cuánto ganará en Catar?

Con seis meses de retraso —el exjugador de la Roma, la Sampdoria y el Milan ya estuvo a punto de fichar en enero—, Romagnoli ha recibido el visto bueno de la Lazio para rescindir su contrato un año antes de su vencimiento, previsto para junio de 2027, y vivirá su primera experiencia en el extranjero. En enero se habló de un salario de 6 millones de euros, pero la última propuesta del Al Sadd lo reduce a 3 millones netos por temporada.

En invierno el traspaso fracasó por el tira y afloja entre Lotito, el jugador y el Al-Sadd sobre el monto del traspaso, lo que impidió al club catarí enviar la documentación a tiempo.