Disfrutar de una velada festiva no figura en el manual del aficionado de la Lazio. ¿Podría faltar la polémica tras el 1-0 con el que los biancocelesti vencieron al Milan en el Olímpico? Por supuesto que no. Sin embargo, esta vez lo que ha dado que hablar no es un episodio sobre el terreno de juego, sino lo ocurrido en las gradas antes del pitido inicial. Como es sabido, la afición organizada biancoceleste —aunque a estas alturas la implicación es casi total, incluso fuera de los grupos de aficionados— está en abierto conflicto con el club. Este año, a partir del Lazio-Génova del pasado 30 de enero, causó revuelo la decisión de dejar sistemáticamente vacías las gradas. Ayer, sin embargo, los mismos aficionados habían decidido darse «una última vuelta de carrusel», para no dejar el estadio totalmente en manos de la numerosa representación rossonera en el sector de visitantes y, sobre todo, para organizar otra iniciativa de protesta contra el presidente Lotito, aprovechando la repercusión mediática del gran partido. Pero fue precisamente ahí donde se rompió el hielo.
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Lazio, polémica por la coreografía que no se llevó a cabo en el Tevere: esto es lo que pasó
CÓMO DEBERÍA HABER SIDO
En el momento en que los equipos saltaron al campo, en la Curva Nord se desplegó una pancarta con la imagen de un aficionado biancoceleste que sostenía un águila y empuñaba armas. Debajo se leía: «Escudo y espada de la Lazio y de los laziali». Cartones blancos y azules alrededor completaban la obra, dibujando una bandera que envolvía simbólicamente toda la curva. Hasta aquí todo bien. Aplausos de todo el estadio, incluso de algunos rivales, que admiraron deportivamente el bonito espectáculo. Sin embargo, con los cartones, al mismo tiempo, también en la tribuna Tevere debería haber aparecido una inscripción. «Libertad» era la palabra prevista por quienes habían ideado la coreografía: por un lado, pues, el apoyo incondicional al equipo; por otro, justo frente al sector de las autoridades, donde suele sentarse el presidente, la protesta, que debería haberle echado en cara al propietario lo que muchos seguidores y contestatarios anhelan para el club. De esta inscripción, sin embargo, no hubo rastro. Solo aparecieron algunos carteles blancos esporádicos, dispersos por la tribuna, por lo que la idea inicial se quedó en nada. No hace falta destacar el resentimiento que se ha acumulado en pocas horas, entre ayer por la noche y hoy, en el entorno del Lazio, sobre todo en las redes sociales, con respecto a este hecho.
¿POR QUÉ NO SE HA IDO?
La coreografía en la tribuna Tevere se suspendió básicamente porque casi todas las cartulinas blancas que debían formar el mensaje fueron retiradas poco antes de que los aficionados comenzaran a entrar en el estadio. En realidad, la policía había autorizado su entrada. No había mensajes ofensivos, ni expresiones violentas o de carácter discriminatorio. Por ello, ese mismo día se había autorizado a algunos organizadores de la iniciativa a entrar antes de tiempo en el Olímpico para colocar el material necesario para realizar la coreografía. Sin embargo, luego alguien ordenó a los auxiliares de seguridad y al personal de servicio del estadio que lo retiraran todo. «Una decisión al estilo de Corea del Norte», claman los aficionados en las redes sociales. «Enésimo acto de prepotencia del club», se lee en muchos sitios. Son varias las voces que acusan incluso al propio Lotito, senador de la República, de haber «pisoteado uno de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución» (el artículo 21 de la Constitución italiana garantiza a todos el derecho a manifestar libremente su pensamiento mediante la palabra, la escritura y cualquier otro medio de difusión, consagrando la libertad de prensa y prohibiendo la censura, nota del editor).
«NO SE PUEDE DETENER EL VIENTO CON LAS MANOS»
En un comunicado difundido a través de Internet y las redes sociales, la hinchada organizada del Lazio expresó así su indignación: «A solo una hora del inicio del partido entre el Lazio y el Milan, se comunicó a los miembros de la hinchada organizada que no podían exhibir la inscripción LIBERTÀ, que debía aparecer en toda la Tribuna Tevere. Es increíble que un senador de la República Italiana prohíba la aparición en las gradas de una palabra tan importante y tan ligada a los valores que tanto ensalza y que debería defender. Pedimos a todas las personas implicadas en la no exhibición de las letras que nos envíen sus testimonios sobre lo que presenciaron. No se detiene el viento con las manos». Por el contrario, aún no hay una postura oficial por parte del club biancoceleste.