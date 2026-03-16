Lazio, polémica por la coreografía que no se llevó a cabo en el Tevere: esto es lo que pasó

En el momento en que los equipos saltaron al campo, en la Curva Nord se desplegó una pancarta con la imagen de un aficionado biancoceleste que sostenía un águila y empuñaba armas. Debajo se leía: «Escudo y espada de la Lazio y de los laziali». Cartones blancos y azules alrededor completaban la obra, dibujando una bandera que envolvía simbólicamente toda la curva. Hasta aquí todo bien. Aplausos de todo el estadio, incluso de algunos rivales, que admiraron deportivamente el bonito espectáculo. Sin embargo, con los cartones, al mismo tiempo, también en la tribuna Tevere debería haber aparecido una inscripción. «Libertad» era la palabra prevista por quienes habían ideado la coreografía: por un lado, pues, el apoyo incondicional al equipo; por otro, justo frente al sector de las autoridades, donde suele sentarse el presidente, la protesta, que debería haberle echado en cara al propietario lo que muchos seguidores y contestatarios anhelan para el club. De esta inscripción, sin embargo, no hubo rastro. Solo aparecieron algunos carteles blancos esporádicos, dispersos por la tribuna, por lo que la idea inicial se quedó en nada. No hace falta destacar el resentimiento que se ha acumulado en pocas horas, entre ayer por la noche y hoy, en el entorno del Lazio, sobre todo en las redes sociales, con respecto a este hecho.