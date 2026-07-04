Polémica en la Lazio: se viralizaron las palabras del presentador y aficionado biancoceleste Pino Insegno, interpretadas por algunos seguidores como un velado deseo de muerte al presidente del club, Claudio Lotito.
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Lazio: polémica entre Pino Insegno y Lotito por un velado deseo de muerte. Luego, el presentador se retractó: «Estaba bromeando»
«Los más pequeños me dicen: “Papá, ¿cuándo volvemos al estadio?”. Cuando veamos dos fechas en Wikipedia». La frase, pronunciada por Pino Insegno sobre el escenario, encendió las redes y dividió a la afición laziale. «¿Es normal desearle la muerte a una persona?», protestaban muchos usuarios, convencidos de que el chiste apuntaba al presidente Lotito.
Preguntado por Adnkronos, Insegno aclaró: «Era una broma, ¿hay que explicarlo? Incluso he hablado con Lotito, no bromeamos sobre ciertas cosas».
La tensión en Formello crece: el 2 de julio unos 25 000 aficionados marcharon de Ponte Milvio al estadio Flaminio para protestar contra Lotito. También acudió Francesco Rocca, presidente de la Región del Lacio y seguidor lazial: «Estoy aquí para subrayar que los aficionados no están solos. Pido que el presidente Lotito les escuche. Ya no se trata de unos pocos aficionados, sino de todo un pueblo que siente un malestar que debe tener respuesta», afirmó.
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