Lazio, no solo tarjetas. Contra el Milan, también se prohibió la entrada a una pancarta contra Lotito: esto es lo que ponía

En las gradas del Olímpico también debía aparecer una pancarta con el siguiente mensaje: «Solo quien tiene la fuerza de decir "fin" puede escribir la palabra "comienzo"». La referencia a la protesta en curso contra el presidente Lotito es clara, aunque haya que leerla entre líneas. Pero no fue eso lo que impidió su exhibición. De hecho, este material no contaba con las autorizaciones necesarias para su entrada y, por lo tanto, se le impidió el acceso durante los controles en el estadio. Sin embargo, como respuesta, los aficionados de la Lazio decidieron exhibirlo de todos modos, no en el Olímpico, sino en Ponte Milvio. En el parapeto que da al Tíber, bien visible desde ambas orillas del río, el mensaje permaneció expuesto durante varias horas a lo largo del día de ayer. Y, ni que decir tiene, las fotos no tardaron en llegar a las redes sociales, donde se hicieron rápidamente virales entre los compartidos y reposts de muchos aficionados biancocelesti.