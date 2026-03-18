Malas noticias para Mattia Zaccagni en el Lazio, y no solo eso: el extremo italiano sufre una lesión muscular que le impedirá disputar los playoffs con la selección nacional y le obligará a pasar por un periodo de baja bastante prolongado. A continuación, el comunicado oficial y los plazos de recuperación.
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Lazio, mala noticia para Zaccagni: sufre una lesión muscular y se perderá los playoffs con Italia
EL COMUNICADO
Otra lesión más en una temporada hasta ahora decepcionante y desafortunada. Ha sido el propio club quien lo ha comunicado mediante un comunicado oficial: «En el día de hoy, tras una reunión del equipo médico, compuesto por el Prof. Ivo Pulcini, el Prof. Fabio Rodia y el médico del club, el Dr. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica lo siguiente. Durante el partido de liga entre el Lazio y el Milan, Mattia Zaccagni sufrió una lesión muscular postraumática de gravedad moderada en el vasto medial y el vasto intermedio del muslo derecho. El deportista ya ha iniciado el protocolo de recuperación», se lee en el comunicado.
TIEMPOS DE RECUPERACIÓN
Se trata de una lesión delicada, ya que es de gravedad media y requiere más de un mes de recuperación: se perderá el próximo partido contra el Bolonia, los encuentros con la selección italiana, pero también los partidos contra el Parma, la Fiorentina y el Nápoles en abril. Intentará fijarse como objetivo el partido más importante de la temporada de la Lazio, es decir, la vuelta de la semifinal de la Copa de Italia contra el Atalanta el 22 de abril, pero para ello necesitaría una recuperación realmente rápida. De lo contrario, trabajará para volver contra el Udinese el 26 de abril, es decir, en la jornada 34. No se puede hablar de que la temporada haya terminado, pero Zaccagni solo volverá para los últimos partidos.