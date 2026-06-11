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cm grafica lotito lazio 2025 16.9Getty Images

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Lazio: Lotito tiende la mano a la afición con una carta abierta: «La Lazio es lo primero, volvamos a hablar. Yo también quiero ganar»

Lazio
Serie A

El presidente intenta entablar un diálogo con la afición del Lazio.

Claudio Lotito tiende la mano a los aficionados de la Lazio


El presidente del club biancoceleste escribe en una carta abierta publicada por el diario Il Messaggero:


«Queridos aficionados de la Lazio,

Me dirijo a quienes viven la Lazio cada día: a los que se alegran, sufren, critican, exigen y se enfadan, y también a los que hoy se sienten distantes, decepcionados o amargados.


No busco avivar polémicas ni pedir indulgencia; tampoco pretendo decir que todo va bien, porque no sería verdad. Me muevo por el deber, como presidente de la S.S. Lazio, de aclarar hechos, responsabilidades y perspectivas. Y, sobre todo, porque creo que ha llegado el momento de intentar abrir una nueva etapa: una etapa de diálogo, de escucha, de respeto mutuo.


La Lazio no es una empresa cualquiera: es historia, pertenencia, identidad y sentimiento. Es una comunidad popular, profunda y orgullosa que forma parte de la vida de cientos de miles de personas. Por eso el debate es legítimo, la crítica es legítima y la protesta forma parte de la historia del fútbol y de la libertad de los aficionados; pero el debate debe mantenerse dentro de un marco de respeto, verdad y responsabilidad».


  • POR TELÉFONO

    Se puede discrepar de una decisión técnica, una estrategia, una comunicación o una temporada. También de la gestión del presidente, del club, del mercado de fichajes o de la relación con la afición. Pero reducir más de veinte años de trabajo, sacrificios, responsabilidades, logros y batallas institucionales a una caricatura es no entender el fútbol actual.


    Siempre he creído que la Lazio debe ser dueña de su destino. Esa es, y será, nuestra brújula: competir, crecer y aspirar a la victoria sin perder dignidad, autonomía ni equilibrio. Quien dirige un club no busca aplausos efímeros, sino garantizar que mañana siga siendo sólido y respetado.


    Sé que este principio a veces parece duro. El aficionado quiere ganar, soñar, ver a su equipo más fuerte, y con razón. Yo también quiero una Lazio fuerte, competitiva y ganadora. Pero la sostenibilidad no se opone a la ambición; la garantiza. En estos años siempre he dado la cara. He luchado en instituciones deportivas y políticas no solo por la Lazio, sino por la sostenibilidad del fútbol en su conjunto.


    He cometido errores, claro; quien decide puede equivocarse. Dirigir la Lazio implica exposición y juicio constante. No me escondo, pero pido que la valoración sea completa, no solo emocional.


    Y, dentro de este panorama, debo ser claro: la relación con los aficionados debe mejorar. La Lazio debe encontrar nuevas formas, serias y responsables, de escuchar, dialogar e involucrar a su gente. Hay normas, restricciones y responsabilidades jurídicas que a menudo limitan el diálogo directo y crean una barrera casi insuperable. Pero toda barrera se afronta, no se ignora. Reconozco que, en momentos de gran tensión, tras recibir insultos y ataques constantes,quizá he respondido al teléfono de forma imprudente, con un tono que no deseaba usar y que pudo percibirse como distancia o cerrazón. Si ha pasado, asumo la responsabilidad.


    Quiero dejar claro que nunca ha habido, ni habrá, falta de respeto hacia los aficionados de la Lazio; el respeto por quienes aman estos colores es lo primero. Quien dedica tiempo, ahorros, kilómetros y sacrificios para seguir a la Lazio merece respeto y gratitud, porque ese amor diario es el alma del club. Y yo, que tengo el honor de representarlo, no lo olvido».

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  • EL CAMINO CONCRETO

    «Por eso se plantea convocar a todos los Lazio Club, iniciar su reconocimiento oficial y vincularlo a la adhesión al código ético del club. No es una operación de imagen ni un proyecto abstracto, sino una vía concreta para reconstruir una relación ordenada, transparente y respetuosa entre el club y su gente.


    Hace falta una mediación real, no instrumental. No puede convertirse en una guerra entre vencedores y vencidos, entre club y afición, entre institución y pasión. La Lazio es una sola y quien la ama no quiere dividirla. El club debe escuchar mejor,pero el diálogo debe dejar atrás la desconfianza. Si cada gesto se ve como una provocación, cada decisión como un cierre y cada palabra como un enfrentamiento, al final pierde la Lazio.


    Ningún gran inversor se sienta a la mesa sin ver seriedad, credibilidad y visión. No son medallas, sino señales de un camino que muestra que la Lazio puede crecer también fuera del campo, reforzando su valor y reputación en los mercados globales sin perder identidad».

  • INFRAESTRUCTURAS Y MERCADO

    Las infraestructuras son clave: quien quiere construir el futuro no puede limitarse a gestionar el presente. El proyecto Flaminio ya se ha evaluado e incluido entre los planes estratégicos para los estadios de la Eurocopa 2032, lo que confirma su solidez técnica, urbanística e institucional. No es una campaña de comunicación, sino un proyecto real que afecta a la Lazio y a Roma. El Flaminio supone un desafío ambicioso: recuperar un recinto histórico, modernizar la experiencia deportiva, generar valor para el club y devolver la centralidad a una zona clave de la ciudad. Se trata de un tema que debe dejar atrás la polémica diaria y evaluarse por los hechos, los plazos institucionales, la complejidad de los trámites y la responsabilidad de quienes transforman una idea en proyecto.


    A ello se suma la modernización del Centro de Entrenamiento de Formello, que se ampliará para albergar a todas las categorías, incluida la Lazio Women.


    A diario, la dirección deportiva, liderada por Angelo Fabiani, trabaja en la reestructuración y consolidación de la plantilla. En el fútbol moderno, hablarde traspasos no es tabú: es una herramienta para crecer sin renunciar a la ambición. Es una herramienta imprescindible para crecer, crear valor y mantenerse competitivo en un mercado cada vez más complejo. Saber valorar a los jugadores, elegir el momento adecuado para actuar, aprovechar oportunidades de fichajes y traspasos y construir relaciones sólidas en el mercado internacional: todo eso forma parte de un club que quiere estar en el fútbol contemporáneo sin sufrirlo. Pero que quede claro: cada operación, decisión y valoración técnica y económica debe tener un solo objetivo: hacer que la Lazio sea más fuerte, sólida y competitiva, siempre con la mira en la victoria».

  • EL OBJETIVO

    «Son hechos que merecen un análisis imparcial, sin exageraciones ni propaganda. Criticar es legítimo, pero juzgar a un club exige considerar el panorama completo: el terreno de juego, la sostenibilidad, la dirección deportiva, las relaciones internacionales, los derechos, los medios, lo social y las infraestructuras. Solo así el debate sirve a la Lazio, a sus aficionados y a la ciudad.


    La Lazio no puede vivir de eslóganes, ni aceptar que todo lo que hace sea erróneo y todo lo ajeno, mejor. Necesita crítica leal, pasión y exigencia; no una guerra que debilite lo que dice amar.


    No os pido que estéis siempre de acuerdo conmigo;eso no sería justo ni posible. Os propongo, en cambio, razonar juntos: distinguir la crítica de la deslegitimación, la pasión de la destrucción, el desacuerdo de la fractura insalvable.


    Cada parte tiene su rol: el club decide y planifica, los aficionados apoyan y exigen. Pero ambos compartimos un objetivo: defender a la Lazio».

  • EL VERDADERO RETO

    Defender a la Lazio hoy no es negar sus problemas, sino proteger un principio: la Lazio debe seguir dueña de su destino. Debe crecer sin perder su identidad, competir sin rendirse a modelos financieros riesgosos, abrirse al mundo sin convertirse en mercancía y escuchar a sus aficionados sin ser rehén de la instrumentalización.


    Es un desafío difícil y a veces impopular, pero es el único camino para quienes aman a la Lazio hoy y siempre.


    La Lazio no se queda quieta: trabaja y construye en un fútbol que cambia rápido, que exige nervios de acero, visión internacional, sentido institucional y la capacidad de resistir a quienes prometen todo ya sin explicar quién pagará la cuenta.


    Nunca he querido cargar esa factura a la Lazio; siempre he buscado gestionarla con responsabilidad. Quizá he errado, pero nunca la traté como un bien cualquiera, sino como un tesoroque no se usa y se abandona.


    Con respeto hacia todos vosotros, vuestra pasión y la historia que representáis, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa: más diálogo, más escucha, más responsabilidad mutua. Sin instrumentalizaciones, sin ajustes de cuentas, sin dividir a la Lazio entre buenos y malos.


    La Lazio no es una polémica: es su historia, sus aficionados y el futuro que debemos proteger».