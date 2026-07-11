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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Lazio, llega Gattuso: «Como seleccionador, fue un golpe duro, una herida que durará hasta el último adiós»

Lazio
G. Gattuso
Serie A

El nuevo entrenador de la Lazio se presenta en rueda de prensa: «Sé muy bien que hay que ponerse el casco y ponerse manos a la obra»

Rino Gattuso, excentrocampista y exseleccionador, comparece en rueda de prensa como nuevo entrenador de la Lazio: «Estoy orgulloso y con muy buenas sensaciones. Sé que hay que ponerse a trabajar mucho. Los demás problemas ahora no puedo resolverlos. Mi objetivo es sacar un equipo que haga honor a la gloriosa historia del club».


  • EL MERCADO

    Sobre el mercado: «Debemos hacer dos o tres cosas y esperamos lograrlo —informa Gazzetta.it—. El objetivo es crear un ambiente familiar y un equipo que divierta y enorgullezca a la gente. Le he dicho al director y al presidente que, si se hacen ciertas cosas y puedo trabajar como quiero, no deben preocuparse, y eso es lo que he encontrado en sus palabras».

    ¿Fichajes? Necesitamos un central. En ataque valoraremos a Ratkov y otras opciones, pero por respeto a la plantilla no puedo hablar de ello hoy. En el centro del campo contamos con buenos jugadores y en los laterales somos varios; evaluaremos qué hacer con una base sólida. ¿Provedel? Tenemos a Mandas y a Motta; ahora debemos trabajar con calma y aislarnos del entorno, que hoy no es el ideal, pero nuestro camino es el trabajo, la profesionalidad y el sentido de pertenencia. Cambiar será difícil, pero no deben faltar las ganas».


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  • GILA

    «¿Gila? Si hubiera dependido de Fabiani y Lotito, se habría quedado. Quien no quiera quedarse, que se vaya; si alguien decide irse como Mario, que ha sido honesto y me ha dicho las cifras que le han ofrecido, no se puede discutir lo que ha aportado y había llegado el momento de que se marchara».


  • LA SELECCIÓN NACIONAL

    Sobre la selección nacional, con la que no logró clasificarse para el Mundial tras la derrota en Bosnia en la tanda de penaltis de la repesca: «El fútbol se compone de situaciones puntuales y no podemos hacer nada al respecto. Como jugador tuve algo de suerte, pero ahora, como entrenador, me han dado un golpe duro. Es una gran decepción; la herida permanecerá hasta mi despedida, porque ha sido enorme. Hay rabia, pero tengo confianza; si no, no estaría aquí...».


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