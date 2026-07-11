Lazio, llega Gattuso: «Como seleccionador, fue un golpe duro, una herida que durará hasta el último adiós»

Sobre el mercado: «Debemos hacer dos o tres cosas y esperamos lograrlo —informa Gazzetta.it—. El objetivo es crear un ambiente familiar y un equipo que divierta y enorgullezca a la gente. Le he dicho al director y al presidente que, si se hacen ciertas cosas y puedo trabajar como quiero, no deben preocuparse, y eso es lo que he encontrado en sus palabras».

¿Fichajes? Necesitamos un central. En ataque valoraremos a Ratkov y otras opciones, pero por respeto a la plantilla no puedo hablar de ello hoy. En el centro del campo contamos con buenos jugadores y en los laterales somos varios; evaluaremos qué hacer con una base sólida. ¿Provedel? Tenemos a Mandas y a Motta; ahora debemos trabajar con calma y aislarnos del entorno, que hoy no es el ideal, pero nuestro camino es el trabajo, la profesionalidad y el sentido de pertenencia. Cambiar será difícil, pero no deben faltar las ganas».



