Lazio, la Premier League tiene los ojos puestos en Taylor: para Lotito, sin embargo, es intransferible

Según Il Messaggero, más de un club de la Premier League habría puesto sus ojos en Taylor. No sería de extrañar que este verano llegaran ofertas importantes desde el otro lado del Canal de la Mancha por este jugador nacido en 2002. Sus cualidades como centrocampista de área a área encajarían a la perfección en el fútbol inglés y el precio a pagar no supondría un problema para los acaudalados propietarios de los principales clubes de esa liga. El problema, si acaso, es la voluntad de la Lazio. Es difícil que Lotito se deje convencer para ceder a una de sus nuevas joyas tras tan pocos meses. Las cláusulas de fidelidad incluidas en el contrato del jugador, que activan bonificaciones y primas por cada año que permanezca en Roma, hasta su vencimiento en 2030, son la prueba de lo mucho que el club apuesta por Taylor para sentar las bases del nuevo ciclo técnico de la plantilla.