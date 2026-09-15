Primero el cortejo veraniego, luego el giro, después el regreso del interés, la nueva aceleración. ¿Y ahora? La fumata negra que, salvo giros de guion clamorosos, será definitiva. La telenovela de Mauro Icardi con la Lazio se ha interrumpido de hecho, con el exdelantero del Inter que sigue entre los agentes libres y escuchará nuevas propuestas como jugador libre.
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Lazio, Icardi se aleja: Gattuso y las cuentas del club detrás del no
Perplejidades económicas
Detrás del no hay motivos diferentes que conducen en dos direcciones opuestas, pero ambas son fundamentales. La primera tiene que ver con las cuentas del club, que como es sabido están en apuros sobre todo por el squad cost ratio (el índice del impacto de los costes de la plantilla en las cuentas anuales del club), que permite la inscripción en el campeonato y las distintas libertades en el mercado. En esencia, a Icardi nunca se le ofreció realmente un contrato ni un salario cercanos a sus exigencias, pese al esfuerzo realizado por el club, que no quiso ni pudo ir más allá.
EL NO DE GATTUSO
Además, como ya ocurrió también durante el verano, quien mostró las dudas más importantes sobre esta posibilidad de mercado fue precisamente el técnico de la Lazio, Gennaro Gattuso.
El argentino no es el delantero ideal para la idea de juego que tiene en mente, pero sobre todo eligió y aprobó al final del mercado el fichaje de Andrea Pinamonti como 9 titular y no tiene ninguna intención de dar marcha atrás en la confianza depositada en el ex del Sassuolo. De hecho, el fichaje de Icardi no solo metería una presión innecesaria sobre el goleador italiano, sino que también la pondría sobre sus decisiones.
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