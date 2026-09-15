Además, como ya ocurrió también durante el verano, quien mostró las dudas más importantes sobre esta posibilidad de mercado fue precisamente el técnico de la Lazio, Gennaro Gattuso.

El argentino no es el delantero ideal para la idea de juego que tiene en mente, pero sobre todo eligió y aprobó al final del mercado el fichaje de Andrea Pinamonti como 9 titular y no tiene ninguna intención de dar marcha atrás en la confianza depositada en el ex del Sassuolo. De hecho, el fichaje de Icardi no solo metería una presión innecesaria sobre el goleador italiano, sino que también la pondría sobre sus decisiones.