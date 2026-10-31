La Lazio no tiene ninguna intención de frenar su marcha en lo más alto de la clasificación (empatada con el Inter) y recibirá al Cagliari en el Olímpico en un partido nada sencillo, pero que podría ser fundamental por los enfrentamientos directos que deberán disputar sus rivales en la liga.
Gennaro Gattuso, en rueda de prensa, intentó rebajar la presión sobre el equipo, descartando la idea de ganar el Scudetto y recalcando que este equipo solo tiene un camino para tratar de mantenerse tan arriba: trabajar duro y correr más que los demás.