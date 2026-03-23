El Lazio se recupera gracias a los nuevos fichajes. Tras un periodo de adaptación —más breve para algunos que para otros—, ahora los biancocelesti disfrutan de los fichajes de enero e intentan remontar el vuelo. La victoria en Bolonia representa mucho más que tres puntos: es la consagración de Taylor, la confirmación de la mejora de Maldini y el descubrimiento de un joven especialista en penaltis que, sobre todo de cara a la Copa de Italia, podría resultar realmente útil.
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Lazio: el mercado de invierno empieza a dar sus frutos: señales de mejora por parte de Motta, Taylor y Maldini
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Edoardo Motta, que llegó discretamente y en medio del escepticismo general por el gran salto (de la lucha por evitar el descenso a la Serie C a la carrera por un puesto en Europa) de la Reggiana al Lazio, sentenció el partido en el Dall’Ara, hipnotizando a Orsolini desde el punto de penalti. Segundo partido consecutivo sin encajar goles y muestras de gran personalidad, a pesar de algunos fallos que aún hay que mejorar, sobre todo en las salidas. Sin embargo, en lo que va de temporada, contando también los primeros seis meses en Reggio Emilia, ha neutralizado el 50 % de los penaltis que han sufrido sus equipos. Para la vuelta de la semifinal de la Copa en Bérgamo, teniendo en cuenta que, en caso de empate incluso tras la prórroga, el partido se decidirá eventualmente en los penaltis, esta aptitud suya podría resultar decisiva. Y contar con él con confianza para ese partido del que depende toda la temporada biancoceleste el próximo 22 de abril sería muy importante para el equipo de Sarri.
TAYLOR
Quien sin duda se ha ganado desde el primer momento la confianza del entrenador y de todo el entorno es Kenneth Taylor. Titular indiscutible desde que llegó a Roma y símbolo de un equipo que está recuperando la seguridad gracias también a su energía renovada. En Bolonia, su doblete decidió el partido. También contra los rossoblu, lanzó con garra el penalti decisivo que dio la victoria a la Lazio en la Copa. Poco a poco está aprendiendo cada vez mejor las dinámicas del fútbol de Sarri, demostrando su capacidad para adaptarse a los diferentes momentos del partido. Y en la rueda de prensa posterior al partido contra los rossoblu, Taylor también expresó toda su satisfacción por su adaptación al nuevo entorno, subrayando que ya se siente plenamente integrado.
LOS DEMÁS
No obstante, se han observado señales positivas en las tres líneas. La defensa parece haber recuperado la solidez de la primera mitad de la temporada. En el centro del campo, la creatividad de Patric ha devuelto el equilibrio, y en la delantera se está reactivando el motor de Dia, tras casi un año y medio sin rendir al máximo. Una contribución significativa al aumento de los números en los últimos partidos (2 goles contra el Atalanta, en la copa, el Bolonia y el Sassuolo, otro contra el Milan, son 7 en total en 4 partidos) ha venido también de Daniel Maldini, que marcó contra el Sassuolo su primer gol con la camiseta biancoceleste, pero que también ha dado un nuevo impulso al ataque, que se había apagado por completo desde la marcha de Castellanos. Sus cualidades están ofreciendo soluciones diferentes al juego y también las actuaciones de sus compañeros de línea están notando un efecto positivo. Ahora solo faltan Przyborek y Ratkov para dar un paso al frente. Nunca se ha visto en el campo al joven polaco, solo algunos destellos (y un penalti conseguido, contra el Genoa) del delantero serbio. Sin embargo, tendrán que seguir trabajando duro para hacerse un hueco en la alineación de Sarri.