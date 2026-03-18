Lazio, el futuro de Mario Gila pende de un hilo: las opciones para el verano, entre el derbi de Milán y ofertas del extranjero

De hecho, Gila tiene contrato con la Lazio hasta 2027. La Lazio le había prometido una renovación, pero se ha demorado en ofrecérsela —teniendo en cuenta también las restricciones sufridas el verano pasado— y, a día de hoy, el jugador, tras haber hablado en varias ocasiones con la directiva en los últimos meses, sigue a la espera de una llamada para recibir una propuesta oficial. Sin embargo, el tema se ha vuelto espinoso. El club querría prolongar la relación con el jugador y asegurárselo con una renovación importante, ya que actualmente cobra apenas 500 000 euros y es uno de los peor pagados de la plantilla, a pesar de su importancia en el esquema de Sarri. Una falta de consideración que estaría empujando a Gila a reflexionar sobre su futuro. La voluntad del jugador de no renovar es firme. Un escenario que pondría a la Lazio en la situación de tener que monetizar inmediatamente su venta, para no perderlo gratis dentro de un año. Aún no hay un precio fijado por su traspaso, pero es probable que ronde los 20 millones de euros. No hay que olvidar que el 50 % de la reventa sigue en manos del Real Madrid.