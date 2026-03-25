Lazio: el futuro bajo los palos sigue siendo una incógnita: se está debatiendo el futuro de Provedel, Motta y Mandas

Por otro lado, está el tema de Christos Mandas, que hay que tener en cuenta. Cedido en enero al Bournemouth por 2,5 millones (ya casi el triple de lo que pagó la Lazio al OFI Creta en 2023), tiene una cláusula de rescisión fijada en 17,5 millones. Sin embargo, el club inglés ya cuenta con Petrovic (por el que pagó al Chelsea casi 30 millones el verano pasado) y, por lo tanto, no es en absoluto seguro que decida hacer valer también la opción de compra del griego nacido en 2001. También porque, hasta ahora, Mandas aún no ha tenido minutos de juego. A pesar de ello, en Formello se respira optimismo: Fabiani está convencido de que, al final, los ingleses pagarán la opción de compra. Y si no fuera así, tampoco sería mal visto en la Lazio el escenario de un regreso de Mandas a la base. En ese momento se tomarán decisiones sobre a quién ceder y a quién mantener entre Provedel, Motta y el propio Mandas.