Lazio, con la Copa de Italia como objetivo: Lotito duplica las primas en caso de victoria

También para Sarri la Copa ha cobrado importancia. Ganar trofeos a toda costa nunca ha sido su visión del fútbol. Y la Copa de Italia nunca le ha entusiasmado especialmente, eso no es ningún secreto. Este año, sin embargo, la situación particular que está viviendo en el entorno de la Lazio le lleva a plantearse las cosas de otra manera. Y triunfar con la Lazio, tras una temporada problemática desde diversos puntos de vista, adquiriría en este caso el sabor de una revancha personal. Sin perjuicio de que —como él mismo ha dado a entender— se trataría, en cualquier caso, de una alegría efímera. Ganar o no la Copa no cambiaría nada en cuanto a las valoraciones sobre su futuro y el proyecto técnico en el equipo biancoceleste. Le gustaría que el año que viene fuera el año uno y no, de nuevo, el año cero. Le gustaría volver a ver un entorno unido y un estadio lleno, no encontrarse en medio del enfrentamiento entre el club y la afición. A esto está ligada la permanencia del técnico en el banquillo, no al resultado de la trayectoria en la Copa de Italia.