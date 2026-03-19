A por todas en la Copa de Italia. Para la Lazio, esa es la única vía que le queda para volver a Europa. Lo saben los aficionados, resignados a la idea de una temporada anodina. Lo sabe el equipo, con Sarri, que podría regalar un trofeo a una afición que le ha demostrado un gran cariño. Y lo sabe también Lotito, que ve la posibilidad de salvar las apariencias en una temporada desastrosa, que comenzó con el mercado de fichajes bloqueado y que está terminando con una dura protesta y el estadio vacío. Asegurarse siquiera el acceso a la final de la Copa de Italia garantizaría además la participación en la Final Four de la Supercopa de Italia la próxima temporada, lo que supondría más dinero para las arcas del club. Ganar el trofeo podría, por tanto, salvar realmente la temporada biancoceleste, tanto desde el punto de vista deportivo como económico.
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Lazio, con la Copa de Italia como objetivo: Lotito duplica las primas en caso de victoria
PREMIOS
Por todas estas razones, tal y como informa hoy el Corriere dello Sport, Lotito habría decidido duplicar las primas prometidas a los jugadores, al entrenador y al cuerpo técnico en caso de victoria. La cifra total, que ronda los dos millones de euros en estos momentos, superaría los cuatro. Ya hace varias semanas, incluso antes del partido de cuartos de final que se ganó en los penaltis contra el Bolonia, el presidente de la Lazio había animado al equipo a darlo todo para intentar llegar lejos en esta competición. La euforia del presidente tras el decisivo lanzamiento desde los once metros de Taylor en el Dall'Ara es la prueba de lo mucho que se lo toma en serio. Por eso, a poco más de un mes del partido de vuelta en Bérgamo contra el Atalanta, toda la atención se centra ya en ese decisivo encuentro, que podría abrir las puertas a la final del 13 de mayo en el Olímpico contra el ganador del duelo entre el Inter y el Como.
A menudo
También para Sarri la Copa ha cobrado importancia. Ganar trofeos a toda costa nunca ha sido su visión del fútbol. Y la Copa de Italia nunca le ha entusiasmado especialmente, eso no es ningún secreto. Este año, sin embargo, la situación particular que está viviendo en el entorno de la Lazio le lleva a plantearse las cosas de otra manera. Y triunfar con la Lazio, tras una temporada problemática desde diversos puntos de vista, adquiriría en este caso el sabor de una revancha personal. Sin perjuicio de que —como él mismo ha dado a entender— se trataría, en cualquier caso, de una alegría efímera. Ganar o no la Copa no cambiaría nada en cuanto a las valoraciones sobre su futuro y el proyecto técnico en el equipo biancoceleste. Le gustaría que el año que viene fuera el año uno y no, de nuevo, el año cero. Le gustaría volver a ver un entorno unido y un estadio lleno, no encontrarse en medio del enfrentamiento entre el club y la afición. A esto está ligada la permanencia del técnico en el banquillo, no al resultado de la trayectoria en la Copa de Italia.