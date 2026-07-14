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Danilho DoekhiGetty
Simone Gervasio

Traducido por

Lazio anuncia oficialmente el fichaje de Doekhi, que llega gratis del Union Berlín para sustituir a Gila

Lazio
Fichajes
Serie A
D. Doekhi

La Lazio refuerza su defensa con Doekhi, fichaje oficial procedente delUnion Berlín. El central, de 25 años, firma por tres temporadas y sustituirá a Gila, cedido al Milan.

  • LA NOTA

    Comunicado del club


    «La S.S. Lazio anuncia el fichaje del defensa central Danilho Raimundo Doekhi, nacido en 1998. Ha firmado un contrato de tres años y llega procedente del Union Berlin. Ya está a disposición del entrenador Gattuso para la concentración».

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  • EL PERFIL

    Danilho Doekhi, defensa central de 190 cm, es el segundo fichaje de la Lazio de Rino Gattuso tras Alfonso Pedraza. Puede actuar como central derecho en defensa de cuatro o como lateral en un sistema de tres atrás.


    Nacido en Róterdam, es sobrino del exjugador del Milan Bogarde. Se formó en el Excelsior, el Ajax y el Vitesse, y la temporada pasada jugó en el Union Berlín.


    Haz clic aquí para saberlo todo sobre él.


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