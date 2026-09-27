Al término del partido, Rino Gattuso habló para los canales oficiales del club: "Si estamos donde estamos es porque hay ganas de trabajar y sufrir. ¿Los elogios por el inicio de temporada? Hay que hacérselos a los chicos. El partido contra el Mantova fue una sorpresa también para nosotros, comprobamos de primera mano que, si queremos hacer determinadas cosas, no hay término medio porque ya lo hemos pagado. El equipo llega aquí con una sonrisa, acepta el esfuerzo y si se mantiene este ambiente que hay ahora podemos darnos muchas alegrías".





Sobre el parón de tres semanas por las selecciones: "Es extraño y esperemos no pagarlo, nunca había pasado y tenemos que ser buenos para hacer el menor daño posible. Cuando estás parado 20 días la adrenalina baja, nosotros tenemos que ser buenos para que no baje la temperatura".