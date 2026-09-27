En un amistoso disputado hoy en Formello, la Lazio derrotó al Arezzo por 2-0 con goles de Pinamonti, en el primer minuto, y de Diogo Leite en la segunda parte. El equipo de Gattuso no contaba con los internacionales, pero sí con Zaccagni, Pinamonti y Noslin. Y fue precisamente el ex del Sassuolo quien abrió el partido en el primer balón que tocó, rematando a gol el balón servido al área por Noslin. Al inicio de la segunda parte, después, llegó el gol de Diogo Leite en una acción de córner que fijó el marcador en el 2-0.
Lazio, 2-0 en un amistoso con goles de Pinamonti y Diogo Leite. Gattuso: «Es extraña la pausa larga, esperemos no pagar peaje»
Al término del partido, Rino Gattuso habló para los canales oficiales del club: "Si estamos donde estamos es porque hay ganas de trabajar y sufrir. ¿Los elogios por el inicio de temporada? Hay que hacérselos a los chicos. El partido contra el Mantova fue una sorpresa también para nosotros, comprobamos de primera mano que, si queremos hacer determinadas cosas, no hay término medio porque ya lo hemos pagado. El equipo llega aquí con una sonrisa, acepta el esfuerzo y si se mantiene este ambiente que hay ahora podemos darnos muchas alegrías".
Sobre el parón de tres semanas por las selecciones: "Es extraño y esperemos no pagarlo, nunca había pasado y tenemos que ser buenos para hacer el menor daño posible. Cuando estás parado 20 días la adrenalina baja, nosotros tenemos que ser buenos para que no baje la temperatura".
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