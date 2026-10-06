¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Ezequiel Lavezzi(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Lavezzi Junior, dos asistencias en el nombre del padre: la promesa del Pocho para el Pochito

T. Lavezzi
Barracas Central
SSC Nápoles

En Barracas Central, gran actuación de Tomás Lavezzi, hijo del exdelantero del Napoli y de la selección argentina

En un momento de dificultad y de dolor, en una fase delicada de su vida, el primer pensamiento de Ezequiel Lavezzi, exdelantero del Napoli y de la selección argentina, fue para su hijo: "Me dije que no podía arruinarle la vida a mi hijo". En el curso de la reciente entrevista, en la que también habló de su enfermedad (LEE AQUÍ), el Pocho habló en estos términos de su hijo, Tomás, clase 2005 del Barracas Central.


En la undécima jornada del campeonato Clausura, el 21 años Tomás Lavezzi fue protagonista en el partido que Barracas ganó por 3-2 en el campo de Atlético Tucumán. Los goles de la victoria visitante los marcaron Taborda y Orsini (doblete), con el tanto decisivo en el 93'. Lavezzi Junior, que entró al campo desde el banquillo en el 46', fue el autor de las dos asistencias para los goles del Guapo Nicolás Orsini.

  • Del Pochito Lavezzi llama la atención la increíble semejanza física con su padre: la complexión, el pelo, la carrera, el regate y las asistencias. También es igual la posición: extremo ofensivo, que puede ser alineado tanto en el trío de ataque de un tridente ofensivo como de volante por fuera en un 4-4-2.


    Formado en Unión de Santa Fe, Tomás Lavezzi suma hasta ahora 14 apariciones con Barracas Central (equipo que actualmente ocupa el octavo puesto del Grupo B del torneo Clausura de la Liga Profesional), con sus dos primeras asistencias registradas precisamente en el último partido.


    En los movimientos sobre el campo del Pochito, en sus asistencias y en las palabras de su padre hay un hilo luminoso de amor que une a un padre y a un hijo con una promesa y con el campo de fútbol.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Liga Profesional
Barracas Central crest
Barracas Central
BAC
Huracán crest
Huracán
HUR
Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Frosinone crest
Frosinone
FRC