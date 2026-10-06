En un momento de dificultad y de dolor, en una fase delicada de su vida, el primer pensamiento de Ezequiel Lavezzi, exdelantero del Napoli y de la selección argentina, fue para su hijo: "Me dije que no podía arruinarle la vida a mi hijo". En el curso de la reciente entrevista, en la que también habló de su enfermedad (LEE AQUÍ), el Pocho habló en estos términos de su hijo, Tomás, clase 2005 del Barracas Central.





En la undécima jornada del campeonato Clausura, el 21 años Tomás Lavezzi fue protagonista en el partido que Barracas ganó por 3-2 en el campo de Atlético Tucumán. Los goles de la victoria visitante los marcaron Taborda y Orsini (doblete), con el tanto decisivo en el 93'. Lavezzi Junior, que entró al campo desde el banquillo en el 46', fue el autor de las dos asistencias para los goles del Guapo Nicolás Orsini.