Lautaro Martínez visita Racing Club mientras el capitán del Inter reflexiona sobre el futuro de Argentina y la despedida de Lionel Messi

Durante la concentración de la selección, la atención se desvió rápidamente hacia el futuro de Argentina mientras se prepara para la última aparición del emblemático mediapunta. En declaraciones a ESPN Argentina, al ser preguntado por la inminente despedida internacional de Messi, Lautaro ofreció una respuesta comedida: «Aún no se ha ido, todavía nos queda un partido y, después de eso, ya veremos».

Al reflexionar sobre los cimientos sentados por esta generación dorada, el delantero destacó la necesidad de un nuevo comienzo: «Lo que queda es el legado que dejó, junto con todos nosotros, los chicos que nos hemos ido sumando junto a los recién llegados. Tenemos que empezar desde cero, como en cada nuevo ciclo».