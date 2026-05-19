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Lautaro Martínez sitúa a Harry Kane por delante de Erling Haaland como mejor delantero del mundo
Martínez nombra a su delantero estrella
El delantero del Inter, Martínez, sitúa a Kane por delante de Haaland al elegir al mejor ‘9’ del mundo en una entrevista con Gazzetta dello Sport. Pese al récord goleador de Haaland con el Manchester City, Martínez optó por Kane, ahora en el Bayern.
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Martínez explica por qué Kane está por encima de Haaland
El argentino destacó las habilidades del capitán de Inglaterra, resaltando su calidad técnica y su inteligencia táctica. Al explicar su elección, Martínez elogió el enfoque integral de Kane como delantero y la variedad de cualidades que aporta al campo.
Dijo: «Harry Kane. Incluso lo pongo por delante de Haaland por su control del balón, su juego de enlace, su lectura del partido y sus remates de cabeza. Un fenómeno».
Un delantero que está triunfando en Milán
Martínez se ha convertido en uno de los delanteros más fiables de Europa durante su etapa en el Inter. Esta temporada ha marcado 17 goles en 29 partidos de la Serie A y lidera la lista de máximos goleadores. El delantero cree que está jugando el mejor fútbol de su carrera.
«Sin duda, porque me siento muy feliz y seguro cuando juego», afirmó Martínez. «Me muevo con gran soltura, incluso tácticamente. Antes no era así».
Además, destacó la compenetración con Marcus Thuram: «Marcus y yo nos entendemos cada vez mejor. Él es alegre, yo soy más serio; nos complementamos».
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¿Y ahora qué?
Martínez ya llevó al Inter a ganar la Serie A y la Coppa Italia, y marcó en la final 2-0 contra la Lazio. Se espera que el delantero siga contribuyendo cuando los nerazzurri jueguen su último partido de liga contra el Bolonia el 23 de mayo.