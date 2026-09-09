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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Lautaro Martínez revela su «amargura» después de que unos errores costosos condenaran al Inter a la derrota en la Champions League ante el Real Madrid

Lautaro Martínez
Inter Milán
Real Madrid
Liga de Campeones

Lautaro Martínez ha expresado su enorme frustración después de que errores individuales provocaran la derrota del Inter por 2-1 ante el Real Madrid en su estreno en la Liga de Campeones. Pese a un rendimiento dominante en las estadísticas en el Santiago Bernabéu, el capitán del Inter admitió que, al final, los pequeños detalles decidieron el partido.

  • Los errores individuales resultan fatales en el Bernabéu

    El inicio de la campaña del Inter en Europa quedó empañado por errores propios al caer por una derrota ajustada en la capital española. El gigante italiano disfrutó de largos tramos de dominio y controló el ritmo del partido, pero dos importantes fallos defensivos regalaron al Real Madrid una ventaja de dos goles que resultó insalvable. Un pase mal colocado de Curtis Jones permitió a Kylian Mbappe abrir el marcador, mientras el guardameta Josep Martinez perdió la posesión ante Federico Valverde, lo que derivó en un segundo gol que dejó a los visitantes con una montaña por escalar.

    El capitán del Inter se apresuró a señalar que jugar a este nivel exige rozar la perfección. "Seguimos repitiendo que esta es una competición en la que los detalles son decisivos y pagas el precio cuando cometes errores", dijo Lautaro a Sky Sport Italia. "Habíamos empezado bien, controlado la posesión, tenido el balón, pero con dos errores tan pronto en los dos goles, luego se hace difícil. El Real Madrid es un equipo de gran nivel, pero el Inter vino hoy aquí y jugó con carácter, con determinación, mostramos a qué nivel podemos jugar".

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Ocasiones falladas y rivales letales

    El desglose estadístico del partido subrayó la superioridad territorial del Inter, ya que el conjunto nerazzurro terminó el encuentro con un 61 por ciento de posesión y casi el doble de pases completados que su rival. Sin embargo, el fútbol se decide en las áreas, y mientras el Madrid estuvo certero, el Inter tuvo problemas para encontrar la forma de superar a Thibaut Courtois. El guardameta madridista realizó varias intervenciones decisivas para mantener la ventaja, frustrando aún más a un Inter que sentía que merecía más de este duelo.

    Lautaro destacó la eficacia de la amenaza al contraataque del rival. "Esa es la amargura, que solo les permitimos contraataques porque tienen dos delanteros increíblemente rápidos, pero no fuimos capaces de aprovechar al máximo todas las ocasiones que creamos", continuó Lautaro. "Aun así digo que nos vamos de aquí con la cabeza alta, porque jugamos a un gran nivel contra un gran rival. Courtois es uno de los mejores porteros del mundo, pero nosotros también tenemos que mejorar de cara a portería y podríamos haberlo hecho mejor".

  • Ajustes tácticos y oportunidades desaprovechadas

    La batalla táctica entre ambos equipos hizo que el Inter intentara explotar las bandas después de encontrar muy congestionada la zona central del campo. La estructura defensiva del Real Madrid obligó al Nerazzurri a replantearse su enfoque en el descanso. Según el capitán del Inter, las instrucciones al descanso ayudaron al equipo a encontrar más espacios, pero no fue suficiente para darle la vuelta al partido. La dificultad para transformar la posesión en goles sigue siendo un aspecto clave a mejorar mientras el club pone la vista en sus compromisos restantes en la renovada fase de liga de la competición.

    "Con el Real Madrid jugando con una línea de cuatro atrás, no había mucho espacio por el centro, así que deberíamos haber cargado más por las bandas. Hicimos un ajuste en los movimientos al descanso, encontramos muchos espacios, también en la jugada del gol. Nos vamos de aquí con la cabeza alta, sabiendo que jugamos al mismo nivel que un gran Real Madrid", dijo Lautaro.

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    La vista puesta en el premio definitivo

    A pesar del tropiezo en la jornada inaugural, el Inter mantiene su compromiso con el objetivo de llegar lejos en el torneo. El capitán dejó claro que la ambición del club sigue intacta, independientemente del rival. Martínez cree que vestir la camiseta del Inter conlleva una responsabilidad concreta: aspirar a todos los títulos posibles, incluida la competición de clubes más prestigiosa del mundo.

    «El Real Madrid va a pelear por ganar la Champions League, igual que nosotros, porque también es nuestro objetivo. Cada competición que empiezas con esta camiseta a la espalda tiene que ser un objetivo», afirmó Lautaro.

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