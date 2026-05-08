Lautaro Martínez, estrella del Inter, responde con firmeza a los rumores sobre su posible traspaso

Martínez reitera su compromiso con el Inter pese a los rumores. El delantero argentino, vinculado a grandes de Europa, asegura que no ve razones para dejar al campeón de la Serie A.

A pesar de los rumores que lo sitúan en clubes como Barcelona, París Saint-Germain, Arsenal o Manchester United, el jugador de 28 años rechaza la idea de dejar Milán y se mantiene como pieza clave y capitán del Inter.