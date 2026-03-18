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Lautaro Martínez desvela su «sueño» de volver a casa mientras la estrella del Inter intenta «convencer» a su esposa para que regrese al gigante argentino
La llamada de sus raíces argentinas
Martínez se formó en las categorías inferiores del club argentino, donde marcó 27 goles en 62 partidos y se convirtió en uno de los favoritos de la afición antes de su sonado fichaje por el Inter en 2018. El jugador de 26 años sigue siendo uno de los delanteros más letales de la Serie A, con 18 goles y cuatro asistencias en todas las competiciones, lo que ha ayudado a su equipo a alcanzar una ventaja de ocho puntos sobre su rival, el AC Milan, en lo más alto de la clasificación de la Serie A. A pesar de su excelente estado de forma con la Albiceleste y en Italia, su vínculo con sus orígenes sigue siendo inquebrantable.
Una «negociación» familiar con su mujer
Sin embargo, el regreso a Argentina no depende únicamente de la voluntad deportiva del jugador. En una entrevista concedida a Racing Radio, Martínez bromeó sobre las circunstancias familiares que influirían en un posible traslado al otro lado del Atlántico, ya que su familia lleva tiempo establecida en Milán. El delantero habló con franqueza sobre la situación: «Volver al Racing es mi sueño: estoy intentando convencer a mi mujer, y ella me apoya. Obviamente, depende de muchas cosas, relacionadas con la familia, pero también de cómo me sienta físicamente. Pero mi sueño es volver al Racing al menos por un año, no sé cuándo».
Transmitiendo a sus hijos su pasión por el automovilismo
Con contrato con el Inter hasta el verano de 2029, también se refirió a su futuro inmediato en el gigante italiano, dejando claro su compromiso actual con los nerazzurri. Martínez declaró: «Aún me quedan tres años de contrato con el Inter. Me gustaría seguir en el fútbol de alto nivel durante mucho tiempo. Me siento bien y todavía soy joven, pero en el futuro me gustaría mostrar a mis hijos el cariño que me tiene la gente del Racing».
También habló con cariño de su relación con Diego Milito, actual presidente del Racing Club y figura legendaria que ganó el histórico triplete con el Inter. Lautaro reveló: «¿Milito? Hablo con él todas las semanas; siempre ha estado ahí para mí, incluso al principio de mi carrera. Me envió un mensaje cuando me lesioné y hablamos del Racing, que no está pasando por un buen momento, pero yo le envié un mensaje de apoyo al club».
Juega el Mundial y vuelve
Por último, Lautaro expresó su profunda gratitud hacia sus raíces, recordando una visita reciente al centro de entrenamiento del Racing, donde se reunió con el entrenador Gustavo Costas. El encuentro puso de manifiesto la expectación que genera su regreso: «Me encontré con Costas, que me dijo: “Quédate aquí, te estamos esperando, vuelve el año que viene, juega el Mundial y ven”. El deseo de volver siempre está presente porque ellos me permitieron hacer lo que estoy haciendo hoy; me ayudaron mucho».
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