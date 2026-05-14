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Lautaro Martínez dedica un homenaje a Cristian Chivu, al que califica de «10 sobre 10», tras el doblete del Inter, que no lograba uno desde 2010 tras ganar la Coppa Italia al Lazio
Los nerazzurri se hacen con su décimo título histórico
El Inter sentenció la final con una primera parte dominante y conquistó su décima Coppa Italia. El primer gol llegó cuando el defensa de la Lazio Adam Marusic desvió de cabeza un córner de Federico Dimarco hacia su propia portería, y Lautaro amplió la ventaja con un remate certero tras la presión alta de Denzel Dumfries. Con esta victoria, el Inter se convierte en el segundo club de la historia, tras la Juventus, en alcanzar diez Copas de Italia.
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El capitán elogia a Chivu
Tras el triunfo, Lautaro resaltó la fortaleza del equipo tras la decepción de la temporada anterior y atribuyó el cambio al entrenador Chivu.
En declaraciones a Sport Mediaset, afirmó: «Significa mucho, porque no fue fácil volver al éxito tras lo ocurrido la temporada pasada, pero hemos logrado una campaña extraordinaria. Mostramos buenos resultados, buenas actuaciones y mucha intensidad, así que estoy orgulloso de cerrar con otro trofeo importante.
Siempre se habla del Inter, pero debemos mirar lo conseguido en tantos años. Seguimos nuestro camino y este es otro trofeo. A Chivu le ponemos un 10, porque nos ha ayudado muchísimo».
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Dumfries vuelve para echar una mano
La victoria es también un triunfo personal para Dumfries, que se perdió gran parte de la temporada por una grave lesión de tobillo operado. La Lega Serie A lo nombró MVP tras dar la asistencia decisiva a Lautaro, clave en un momento clave de la temporada.
Bromeando sobre su relación con el capitán del Inter, Dumfries dijo: «Estoy contento, ha sido un periodo difícil, me alegro de haber podido volver y ayudar a mis compañeros. Me alegro de haberle dado la asistencia a Lauti, que estaba enfadado conmigo por no haberle dado tantas asistencias esta temporada».
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El legado de los bicampeones
Al ganar Scudetto y Coppa Italia, este Inter logra su tercer doblete nacional, igualando las hazañas de 2006 y 2010. El gol de Martínez lo empata con Crespo y Cruz como máximo goleador del Inter en finales de copa, afianzando su estatus de icono en San Siro. Concluida la temporada nacional con gloria, la atención se centra ahora en el mercado de fichajes de verano y en reforzar la plantilla para triunfar también en la Liga de Campeones.