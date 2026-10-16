Lautaro lo dice todo: «Inter y Argentina, no quiero perderme ni un solo partido. Alguien, en cambio, pensaba en el Mundial...»

«¿El gol contra Inglaterra? Lo he vuelto a ver muchísimas veces. Todavía hoy me sigue apareciendo. Tengo los vídeos guardados en el teléfono.

Es un gol que permanecerá en mi memoria toda la vida. Porque era una semifinal del Mundial, en el contexto que estábamos viviendo, y nos permitía volver a disputar otra final.









Quizá en aquel momento no era realmente consciente del gol que había marcado, por todo lo que significaba aquel partido y por lo que estaban viviendo la gente y mi familia en las gradas.

Después lo vivimos todo con tanta intensidad que, tres o cuatro días más tarde, ya teníamos otra final que disputar. Era casi como si me hubiera olvidado de aquel gol».





«Cuando llegas a Argentina, empiezas a entenderlo. Antes de volver aquí, pasé por Roma, dormí allí una noche y almorcé con mi familia antes de ir al aeropuerto.

Me encontré con algunos argentinos. Una señora mayor me contó que había vuelto a celebrar un gol de la selección argentina después de muchísimo tiempo.





Son cosas que te provocan emociones increíbles.





Luego llegas aquí, pisas tu país y la gente te da las gracias. No solo por lo que hacemos con la selección, sino también a mí personalmente, por lo que significó aquel gol.









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Es entonces cuando me doy cuenta de verdad del peso que tiene aquel gol en la historia de la selección argentina».





LA CAMISETA DE LA SEMIFINAL: «SE LA REGALARÉ A MIS PADRES»

«Esta quedará para la historia. La fecha, el estadio, el color de la camiseta, el número y el momento quedarán grabados en la memoria.

Esta camiseta en particular está destinada a mi familia, a la casa de mi padre. Por todo lo que hicieron por mí cuando mi sueño era convertirme en futbolista profesional.





Nunca habría imaginado llegar tan lejos, vivir un momento así.





Como dije también en la entrevista después del partido, soñaba con marcar un gol así desde niño.





Porque esa es la realidad: cuando eliges esta carrera, vives para momentos como estos. Y a mí me tocó marcar uno de los goles más importantes de la historia de la selección argentina.





Esta camiseta no podría tener un destino mejor que regalársela a mi madre.





Porque todavía hoy conserva mi cama intacta y mi habitación, para que, cuando quiera volver a casa, pueda seguir durmiendo allí.





Es una habitación pequeñísima, pero vuelvo a ella con mi mujer y mis hijos.





Y también quiero dedicársela a mi padre, que fue quien me enseñó a competir, a ser responsable y a amar este deporte».