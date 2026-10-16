Una larga entrevista de Lautaro Martinez, concedida en Argentina. El capitán del Inter, que sufrió una lesión que lo mantendrá de baja hasta después del parón de noviembre, habló sin filtros de su familia, de los sacrificios de sus padres, de su vínculo con el Inter y de los momentos difíciles que vivió en Qatar: «Siempre digo que nací dentro de un vestuario, porque mi padre era futbolista. Ya cuando teníamos tres o cuatro años, mi hermano, con quien me llevo diez meses, y yo asistíamos a los entrenamientos, a las reuniones técnicas y a las charlas motivacionales. Mi padre era capitán de los equipos en los que jugaba. Nos transmitió ese amor por el fútbol.
Lautaro lo dice todo: «Inter y Argentina, no quiero perderme ni un solo partido. Alguien, en cambio, pensaba en el Mundial...»
«Todo lo que he aprendido y vivido en primera persona desde pequeño me ha ayudado a desarrollar un enorme sentido de la responsabilidad hacia el deporte, la disciplina y el trabajo. Y eso es lo que todavía hoy intento transmitir a mis hijos».
"De pequeño jugaba de defensa. Empecé como mi padre, jugaba de líbero. Después, cuando empezamos a disputar partidos de verdad, con puntos en juego, un entrenador me puso en la banda porque marcaba la diferencia en esa posición. Cuando llegué al Racing empecé a jugar más por el centro, de nueve. Me gustaba, como me sigue gustando hoy, bajar para participar en el juego, recibir el balón y asociarme con mis compañeros.
«Cuando jugaba en defensa, era de los que despejaban el balón hacia delante y me tiraba a menudo al suelo. En parte, aún conservo esa característica. En aquella época aprendí muchísimo: aprendí a defender, a marcar. Son cosas que hoy también resultan útiles en el trabajo que tenemos que hacer los delanteros».
«Mi madre siempre fue quien se ocupaba de nosotros. Siempre trabajó en la limpieza y también cuidaba de una señora. Mi padre, en una época en la que estábamos muy mal económicamente, además de jugar al fútbol, trabajaba en una residencia de ancianos. Al final solo lo veíamos por la noche, a la hora de cenar. Mi hermano mayor y yo vivimos la peor época de nuestra familia. Teníamos para comer, pero no podíamos permitirnos caprichos. Vivíamos en una casa que nos habían prestado unos amigos y pagábamos, si no recuerdo mal, solo 100 pesos de electricidad. Lo recuerdo porque fue una época en la que sufrimos muchísimo. Pero es precisamente en esos momentos cuando aprendes a dar a las cosas el valor que merecen, a valorar la vida en general y, sobre todo, los valores humanos: ser humilde, responsable, querer trabajar siempre e intentar mejorar».
«En aquella época no te dabas cuenta de todos los esfuerzos que hacían tus padres. Yo decía: "Papá, en vez de las botas negras quiero las azules, las brillantes. Quiero esto, quiero aquello". Y ellos intentaban complacernos. No siempre lo conseguían, pero hacían todo lo posible. Compraban las botas a plazos o con dinero prestado por amigos. Son cosas que te hacen crecer».
«Hoy estoy feliz y orgulloso de haber logrado cumplir el sueño de ser futbolista profesional, lo que deseaba desde niño. Y me alegra poder ayudar a mi familia, aunque mis padres siguen trabajando, cada uno en su propia actividad. En nuestra familia, todos hemos tenido siempre un gran sentido de la responsabilidad en el trabajo».
«Cuando empecé a ir al centro deportivo de la selección tenía 18 o 19 años, en la época de mi debut con el primer equipo. El primer torneo que jugué fue el de Alcudia, donde lo hice muy bien.
Era el momento en que los equipos europeos ya habían empezado a llamarme. Pero yo quería seguir jugando en Racing, hacerme un nombre, construir mi propio camino».
«La Copa América de 2021 fue durísima para mí en lo personal. Mi hija había nacido en febrero. Cuando empezamos la concentración tenía dos meses y medio y, cuando volví, casi cinco.
Fue un momento difícil, porque el tiempo que me perdí, sobre todo con mi primera hija, justo cuando acababa de convertirme en padre, fue muy duro. Pero todos atravesamos un periodo complicado. Dibu también fue padre durante la concentración, al igual que el Chino Martínez Quarta.
Todos vivimos un periodo difícil, pero poder cerrarlo ganando un título después de tantísimo tiempo sin éxitos para Argentina fue vida, alegría, felicidad. Todos estábamos orgullosos de lo que habíamos hecho.
Fue durísimo, porque mientras el mundo estaba paralizado, nosotros seguíamos jugando. Asumimos esa responsabilidad y ese fue el punto de partida de todo lo que llegó después.
Estábamos construyendo algo precioso. Un grupo que se defendía dentro y fuera del campo. Había unión, un buen ambiente y una energía muy positiva con todas las personas que trabajaban con nosotros. Para mí, eso es fundamental para conseguir resultados».
"También había hablado de ello en un documental y en una entrevista que hice con la gente de mi club, el Inter. Contaba un poco cómo soy: no quiero perderme ningún entrenamiento, no quiero perderme ningún partido.
En aquella época había tres o cuatro compañeros del Inter que también tenían problemas físicos y pensaban más en el Mundial que en el club.
Yo, en cambio, soy diferente. Soy una persona fiel a quien me abre las puertas, a quien me trata de manera increíble. Soy responsable con mi trabajo, porque lo siento dentro de mí.
En aquel momento sentía que no podía abandonar el barco, dejar el club. Así que seguí jugando"
«Recuerdo que en el primer entrenamiento con la selección de Italia, después del viaje, hicimos algunos ejercicios de movilidad y ya no sentía el tobillo.
Entonces hablé con el entrenador y le pregunté si podía dejarlo descansar un poco. No jugué aquel amistoso.
Después, cuando empezó el Mundial, ya en el primer partido contra Arabia Saudita jugué con anestesia.
También ocurrió después del segundo partido, pero tras el encuentro contra México se volvió realmente difícil continuar. Es normal, porque cuando te sometes a infiltraciones, luego hasta te cuesta caminar por la mañana. Los primeros cinco o seis pasos, nada más despertarme, eran para llorar de dolor.
Vivía con hielo en mi habitación, intentando continuamente bajar la hinchazón del tobillo. Con las infiltraciones se había hinchado muchísimo. Se había vuelto muy difícil entrenar, porque primero tenía que conseguir que bajara la hinchazón».
«Qatar fue algo especial por todo lo que viví. Levantamos la Copa del Mundo y eso era lo más importante.
Después llegó la Copa América. Además, venía de una grandísima temporada con el Inter: había sido el máximo goleador y el mejor jugador de la temporada, y habíamos ganado la liga.
Llegar a la Copa América en esas condiciones me dio mucha tranquilidad. Mentalmente estaba bien y me había preparado de la manera adecuada.
Y marcar en la final fue una recompensa por todo el trabajo que había hecho y por cómo me había preparado para la competición.
En una entrevista dije que era una revancha, pero en realidad no lo considero así. Para mí fue un premio por todos los sacrificios que hago desde que pisé por primera vez el centro deportivo de la selección».
«Fue un Mundial muy intenso, realmente muy intenso. Todos los partidos fueron disputados hasta el final.
La gente también se identificaba muchísimo con nosotros, con este equipo y con el camino que recorrimos.
Creo que este Mundial fue el resumen perfecto de todo lo que construimos durante estos años.
Un equipo que se defiende dentro y fuera del campo, que nunca da nada por perdido. Un equipo que se identifica con estos valores, con su gente y con la voluntad de querer siempre más.
Con un líder como Leo, que nos enseñó a no rendirnos, a buscar siempre algo más. Y el Mundial que jugó él demostró una vez más que, cada vez que se pone esta camiseta, siempre quiere más.
Aunque al final el resultado no fue el que queríamos, todo lo que vivimos fue increíble».
«Muchos de nosotros habíamos llegado en condiciones complicadas. Yo había sufrido una lesión en el sóleo que me había mantenido fuera dos meses.
En aquel momento hablé con el preparador y le dije: “Profe, necesito jugar. Tengo que llegar al Mundial con partidos en las piernas, tengo que llegar con ritmo de partido”.
Ese también fue un riesgo que decidí asumir. Jugué con mi club hasta el último partido.
Como decía antes, nos respaldamos unos a otros y siempre transmitimos la mejor energía posible a quienes tenían que salir al campo para que pudieran hacerlo bien».
«Creo que el partido contra Inglaterra nos quitó muchísimas energías. Muchísimas de verdad. Lo dimos todo, incluso lo que no teníamos.
Y luego, en la final, ver a jugadores como Nico, el Cuti y el Licha, que tuvieron que abandonar el campo, pero ya lo habían dado todo. Como Gonzalo, Leo y Julián.
Podría seguir dando nombres, podría nombrarlos a todos. Porque al final lo dejamos todo en el campo, incluso lo que no teníamos.
Se veía: había jugadores que casi no podían caminar y, aun así, seguían corriendo. Y hasta la última jugada tuvimos la posibilidad de ganar.
Por eso, cuando se oyen ciertas teorías, molesta. Molesta precisamente porque es evidente que lo dimos todo. Y eso es lo que nos deja tranquilos.
El rival fue superior y saliste del campo sin energías. Tarde o temprano podía pasar. En los últimos años habíamos perdido muy poco.
Recuerdo que el entrenador, ya en Qatar, nos había dicho que tarde o temprano llegaría el momento en que perderíamos.
Y al final sucedió en una final. Duele. Duele el doble. Te deja una herida importante.
Pero lo más importante es levantarse y volver a tener ganas de competir, como hemos hecho durante todos estos años. Creo que estamos preparados y tenemos muchísimas ganas de seguir compitiendo al máximo nivel para llevar a Argentina lo más alto posible».
«Delante de las cámaras tienes que comportarte de otra manera, porque al fin y al cabo es un partido de fútbol y puede pasar cualquier cosa.
Pero para nosotros, obviamente, no era un partido como los demás. Era un partido especial.
Por toda la historia que había detrás, pero también porque queríamos volver a jugar una final del Mundial.
El partido contra ellos, toda la historia argentina, la historia de las Malvinas: todo eso hacía que aquel encuentro fuera especial.
Pero había otra cosa en la que insistíamos más: ganar aquel partido significaba volver a jugar una final del Mundial después de tres años y medio.
Al final salimos al campo con algo más, con esa energía positiva necesaria para disputar partidos de este tipo.
Encajamos un gol, pero seguimos manejando el balón, intentándolo y haciendo lo que sabemos hacer.
Así fue hasta el último segundo. Seguíamos metidos en el partido, estábamos unidos. Y al final aquel partido nos permitió volver a jugar una final».
«Creo que en la primera parte ellos fueron muy superiores. También marcaron un poco la diferencia físicamente.
En la segunda parte salimos con otra mentalidad y una idea de juego distinta a la del inicio.
Creo que sus cambios también modificaron su forma de presionar y de jugar. Eso nos favoreció.
Generamos muchísimas ocasiones, pero el balón no quería entrar. Los postes, las ocasiones de Alexis y Nico González, los disparos desde fuera de Enzo, los remates de cabeza...
Parecía que no era nuestro día. Pero al final conseguimos marcar dos goles en los últimos minutos del partido. Fue una alegría triple».
La jugada de Messi en la primera parte
«Era importante imponerse también de esa manera. Hacerles entender que, para ganar aquel partido, tendrían que superarnos en todos los aspectos.
Porque nosotros estábamos completamente involucrados, totalmente comprometidos con el objetivo. Se vivían tantas emociones, tantas cosas a la vez, que a veces lo estrictamente futbolístico casi pasaba a un segundo plano».
«También había pasado contra Egipto. Leo había entendido que era imposible jugar por el centro y se había abierto hacia la banda, cerca de la línea lateral. Y entonces también llegaron goles de esas situaciones.
Contra Inglaterra ya habíamos creado ocasiones con centros para Nico González y Alexis. Sabíamos que el partido podía desbloquearse de esa manera.
Luego el gol de Enzo llegó de una jugada en corto en un córner entre Rodrigo y Leo.
En aquel momento, sus centrales eran gigantescos. Nosotros habíamos llevado a nuestros centrales al área, junto con Alexis, creo, y Julián.
Vi que todos estaban amontonados cerca de la portería. Cuando Leo le pasó el balón a Enzo, salí un poco del área para quedar libre y recibirlo.
Después Enzo controló el balón, nadie pudo frenarlo y lo colocó junto al palo más lejano.
Fue un gol increíble, que nos dio aún más energía de la que ya teníamos. Después de ese gol, todo fue energía positiva. El público también volvió a meterse de lleno en el partido. Los últimos quince minutos fueron un partido totalmente distinto».
«Mi padre me acompañó muchísimas veces a los entrenamientos en moto. Otras veces íbamos en bicicleta con mi hermano, cuando mi padre no podía trabajar.
Mi madre también trabajaba. Cuando volvíamos de la escuela, a veces mi hermano y yo preparábamos rápidamente algo de comer, porque quizá no nos gustaban las verduras que nuestra madre nos había dejado.
Entonces nos preparábamos un plato de pasta. Después cogíamos las bicicletas y pedaleábamos durante 45 minutos, a veces una hora, para llegar al club a tiempo para entrenar.
Hoy quiero compartir todo esto también con mi padre.
Porque durante toda mi infancia, incluso a las diez de la noche, él y yo jugábamos uno contra uno en un pequeño campo que habíamos construido juntos con una pala.
Creo que todas estas cosas, independientemente de que después me haya convertido o no en futbolista profesional, son los recuerdos más bonitos de mi infancia.
Haberlo compartido todo con mi hermano, haber luchado juntos por un sueño. Yo logré hacerlo realidad; él, por distintas circunstancias, no pudo.
Pero, al final, los dos siempre hemos vivido por el fútbol. Todavía hoy sigue vinculado a este deporte y ayuda a mi padre con el club en Bahía Blanca.
También quiero darle las gracias, porque sin duda me ayudó muchísimo a mejorar».
«¿El gol contra Inglaterra? Lo he vuelto a ver muchísimas veces. Todavía hoy me sigue apareciendo. Tengo los vídeos guardados en el teléfono.
Es un gol que permanecerá en mi memoria toda la vida. Porque era una semifinal del Mundial, en el contexto que estábamos viviendo, y nos permitía volver a disputar otra final.
Quizá en aquel momento no era realmente consciente del gol que había marcado, por todo lo que significaba aquel partido y por lo que estaban viviendo la gente y mi familia en las gradas.
Después lo vivimos todo con tanta intensidad que, tres o cuatro días más tarde, ya teníamos otra final que disputar. Era casi como si me hubiera olvidado de aquel gol».
«Cuando llegas a Argentina, empiezas a entenderlo. Antes de volver aquí, pasé por Roma, dormí allí una noche y almorcé con mi familia antes de ir al aeropuerto.
Me encontré con algunos argentinos. Una señora mayor me contó que había vuelto a celebrar un gol de la selección argentina después de muchísimo tiempo.
Son cosas que te provocan emociones increíbles.
Luego llegas aquí, pisas tu país y la gente te da las gracias. No solo por lo que hacemos con la selección, sino también a mí personalmente, por lo que significó aquel gol.
PUBLICIDAD
Es entonces cuando me doy cuenta de verdad del peso que tiene aquel gol en la historia de la selección argentina».
LA CAMISETA DE LA SEMIFINAL: «SE LA REGALARÉ A MIS PADRES»
«Esta quedará para la historia. La fecha, el estadio, el color de la camiseta, el número y el momento quedarán grabados en la memoria.
Esta camiseta en particular está destinada a mi familia, a la casa de mi padre. Por todo lo que hicieron por mí cuando mi sueño era convertirme en futbolista profesional.
Nunca habría imaginado llegar tan lejos, vivir un momento así.
Como dije también en la entrevista después del partido, soñaba con marcar un gol así desde niño.
Porque esa es la realidad: cuando eliges esta carrera, vives para momentos como estos. Y a mí me tocó marcar uno de los goles más importantes de la historia de la selección argentina.
Esta camiseta no podría tener un destino mejor que regalársela a mi madre.
Porque todavía hoy conserva mi cama intacta y mi habitación, para que, cuando quiera volver a casa, pueda seguir durmiendo allí.
Es una habitación pequeñísima, pero vuelvo a ella con mi mujer y mis hijos.
Y también quiero dedicársela a mi padre, que fue quien me enseñó a competir, a ser responsable y a amar este deporte».
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias